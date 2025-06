La Fiesta de la Vendimia luce nueva imagen

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 5 de junio 2025, 07:34 Comenta Compartir

Y «Leza se Vino arriba». Con este juego de palabras, la trigésima edición de la Fiesta de la Vendimia se presentará al mundo a partir de ahora gracias al cartel promocional diseñado por Carmen Calvar Amézaga, su autora. Elegido entre un total de 77 propuestas, esta será la nueva imagen de la cita, que se desarrollará en la mencionada localidad de Rioja Alavesa el domingo 14 de septiembre.

Uno de los primeros pasos hacia la celebración de esta especial y simbólica edición es la elección del cartel promocional. En esta ocasión, la pieza elegida ha sido la presentada por la vitoriana Carmen Calvar, docente de profesión y artista por vocación. No era la primera vez que la joven participaba en el certamen. «Ya me presenté cuando la fiesta se celebró en Navaridas», explica. Sin embargo, y dadas sus raíces en el municipio, «ahora que era en mi pueblo, no podía faltar», creando «un cartel por y para los lezanos», asegura.

La autora es conocedora del pueblo, sus tradiciones y singularidades y todas ellas aparecen plasmadas en el cartel. El diseño muestra a una pareja brindando, rodeada de elementos típicos de la localidad, como pueden ser los cabezudos, Don Cicuta, las bombillas festivas o el mojón de carretera. También destaca la torre de la iglesia, por la que ascienden los personajes protagonistas de la imagen.

Con el cartel elegido, los preparativos para la XXX edición de la Fiesta de la Vendimia avanzan a buen ritmo. Este año, además, se ha adelantado el concurso de vinos de la DOCa Rioja. El plazo de presentación de las muestras de vino –abierto a todas las bodegas de la denominación– estará abierto hasta el 1 de julio.

Entre los actos más importantes de la cita destaca el tradicional pisado de la uva, a cargo de parejas de niños y niñas en representación de cada pueblo, seguido de la cata del primer mosto. Asimismo, los asistentes podrán degustar vino joven en los puestos de las bodegas participantes, disfrutar de danzas tradicionales, ver diferentes exhibiciones deportivas, pasear por los mercados artesanales y mucho más.

