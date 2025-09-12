Las últimas gangas del verano en Calahorra El comercio despide la temporada estival con la Feria Promostock en el Mercadal, a la que se han sumado 26 establecimientos

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

Promostock vuelve a llenar de gangas el paseo de Mercadal de Calahorra. La feria de oportunidades del comercio calagurritano arrancó ayer viernes manteniendo la filosofía de «ofrecer productos (de estocaje) de calidad a buen precio», destacaba Inma Márquez, secretaria de la asociación 'Calahorra, ciudad comercial' y quien aseguraba que en su caso contaba con artículos con un descuento de «hasta el 80%».

En la feria, que se mantendrá abierta hasta el domingo, participan un total de 26 establecimientos de sectores como la moda, el calzado o la ropa deportiva. «Ahora mismo he comprado dos carteras pequeñas y un top por 20 euros», decía satisfecha Mª Ángeles Lajas, vecina de Calahorra y quien no se suele perder la cita. «Es que me encanta venir y ver que viene gente de otros pueblos limítrofes», apostillaba.

A la apertura de los puestos no faltó la alcaldesa, Mónica Arceiz; la concejala de Comercio, Raquel Moral, y el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez, como muestra del respaldo de esta entidad «al comercio minorista de La Rioja y a los ayuntamientos, como el de Calahorra, que lo fomentan a través de diferentes acciones de dinamización», señalaba. Un apoyo más que necesario en un momento en el que el comercio tradicional va desapareciendo de las calles por la falta relevo, como le ha sucedido a la tienda St. Gottard, con más de medio siglo de historia en la calle Grande. Así que el negocio ha aprovechado la feria para liquidar sus existencias antes de que se produzca su cierre definitivo el próximo 9 de octubre.

A lo largo de todo el día de hoy sábado Promostock se podrá volver a visitar de 10.00 a 14.00 horas y desde las 17.00 hasta las 21.00 horas. Ya mañana domingo abrirá solo por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas.

Digitalízate con La Rioja'

De otro lado, la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital ha instalado un punto informativo del proyecto 'Digitalízate con La Rioja' dentro de este evento con la finalidad de acercar la digitalización a la ciudadanía y al tejido empresarial de La Rioja Baja. El programa oferta una amplia variedad de cursos sobre el uso seguro de las tecnologías de la información, si bien el más demandado es el de iniciación a internet con Smartphone y tablet.