Tras la pista de los primeros alumnos de FP en Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 4 de octubre 2025, 08:27 | Actualizado 08:38h. Comenta Compartir

Son 58 y sólo chicos. Muchos muy 'chavalillos' y con apellidos fácilmente reconocibles en Calahorra, como Acereda, Aldama, Bella, Oca, Bazo o Pagola. Algunos posaron para el fotógrafo peinados con la raya a un lado y otros muchos, con chaqueta y corbata. Uno entonces no tenía muchas oportunidades para fotografiarse, así que ese día había que 'salir como un pincel' en la foto, aunque sólo fuese para la ficha de estudiante del curso de 1946 de la primera Escuela de Orientación Profesional y Preaprendizaje que se abría en Calahorra.

Estos 58 jóvenes, desde Eusebio Abad López hasta Pablo Vitoria Romero, fueron parte de esa primera promoción con la que la Formación Profesional echó a andar en la ciudad y que fue predecesora de los grados que hoy se imparten en el IES Valle del Cidacos. El instituto, enfrascado durante este curso en la organización de las actividades por el 80 aniversario de la llegada de la FP a Calahorra, busca estos días testimonios de alumnos o familiares de quienes recibieron formación en los talleres de carpintería y mecánica con los que se inauguró el primer centro. Este edificio, por cierto, estaba ubicado en las desaparecidas instalaciones del 'Auxilio social', que se encontraban en la avenida de Numancia.

Para intentar recopilar recuerdos de aquellos alumnos de traje y corbata el IES Valle del Cidacos ha tenido la original idea de confeccionar una orla con las fotografías que conserva en sus archivos de los jóvenes de esa primera promoción. Aunque si bien la escuela original de FP comenzó con 76 alumnos, el IES sólo ha podido contar con las fotografías de los 58 que conforman la orla, diseñada por las profesoras Alba San Vicente (Historia) y Laura Plágaro (Dibujo). «La verdad es que todo el profesorado está volcado con el aniversario», destaca la directora del Valle del Cidacos, Adela Fernández.

El retrato colectivo de los primeros alumnos viene a ser un primer hilo del que tirar para saber de ellos, pero también «es una manera de recordar de dónde venimos», dice Fernández. Y es que, «esta imagen no es sólo un documento histórico sino que es también un homenaje a las primeras generaciones que apostaron por la educación técnica y el trabajo cualificado en un momento clave para el desarrollo de Calahorra y su comarca», explica la directora del instituto, que ha puesto a disposición de la ciudadanía el email 80aniverario@iesvalledelcidacos.com para quienes reconozcan a alguno de los alumnos de la orla.

Eusebio Abad López, Ángel Acereda Fernández, Luis Aldama Cristóbal, Emilio Antoñanzas Milagro, Carmelo Arruqe Bella... llenaron las primeras clases, pero ¿quiénes se pusieron delante de la pizarra? Nueva Rioja lo detallaba en un artículo publicado el 31 de enero de 1946, en el que informaba de que el claustro estaba formado por siete profesores: Clemente Cosío, que impartía Religión; Fernando Poyatos, Gramática y Cultura general; León Navarro, Matemáticas; Ezequiel Losantos, Dibujo; Mauricio Escobés, maestro de taller de Carpintería; José Manuel Casas, maestro de Forja y Ajuste; y Pío Marrodán, oficial de Secretaría.

Ya en la década de los 60, y ante la necesidad de contar con unas instalaciones más amplias, se construyó el edifico principal del actual instituto, en la calle Basconia (junto al IES Marco Fabio Quintiliano), que se llamaba Escuela de Aprendizaje Industrial. Y así, de los 76 alumnos que comenzaron en las dependencias de la avenida de Numancia a mediados de la década de los 40 se ha pasado a más de 25.000 en estos 80 años.

El futuro de estas enseñanzas pasa ahora por el nuevo centro integrado de FP previsto junto a la avenida de la Estación y que desde el IES Valle del Cidacos se aprovecha para reivindicar con este aniversario.

Reporta un error