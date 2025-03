Los tambores que unió la Resurrección en Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 27 de marzo 2025, 07:53 Comenta Compartir

A finales de la década de los noventa, en la última procesión de la Semana Santa de Calahorra, la de Domingo de Resurrección, salía a la calle Cristo Resucitado sin un grupo de tambores de acompañamiento propio, sino que éste estaba formado por integrantes de otros pasos. El viernes anterior, antes de que comenzase el Santo Entierro, en la iglesia de San Francisco ya se había indicado qué personas debían acudir con este instrumento a la procesión del domingo. «A la gente se la elegía a dedo para que fuesen tocando con ese paso», explica Alejandro Pisón, director del Grupo Interpasos de la Vera Cruz de Calahorra, sobre los orígenes de esta banda procesional, de la que además su padre, Juan Carlos Pisón, es fundador junto con Chema Gurrea (ya fallecido).

Interpasos, actualmente con 55 componentes («aunque hemos llegado a ser más de cien»), conmemora este domingo su 25 aniversario con el concierto 'Sonidos de la Pasión. El latido de la Semana Santa' en el teatro Ideal (19.00 horas). «Se quería haberlo celebrado en la pandemia, pero por las restricciones no se pudo», precisa Pisón, que empezó a tocar el tambor con tres años.

El grupo, que dirige desde 2024 (tomando el relevo de Santi Hucha), «no es una banda de procesión como el resto, con tambores, cornetas, bombos...», matiza para añadir que «ofrecemos una percusión muy directa y muy bonita». «Lo bueno que tenemos son los toques de exhibición. Donde alucinan, porque no están acostumbrados», comenta desde la emoción y la implicación que siente por este grupo. «Es que lo he mamado desde pequeño y cuando salgo a tocar con mi gente y veo las ganas que le echan se me ponen los ojos como se me ponen...», relata sobre la banda, que espera potenciar en el tiempo que esté a su cargo.

Pero si por algo se distingue Interpasos es por sus matracas, cuyo sonido recuperaron para la Pasión calagurritana. «Es con lo primero que empecé. Las he tocado con mi madre, mi tía...», recuerda. Aunque el concierto del 25 aniversario de Interpasos de este domingo marcará otro hito y será recordado por el de la presentación de la nueva capa blanca, que desde esta Semana Santa llevarán sobre su túnica negra. «Llevamos 27 años con una sotana y para mi era especial empezar un nuevo ciclo con este cambio», dice Pisón, que por otro lado destaca cómo en Domingo de Resurrección «vestimos con los colores de las túnicas de cada paso en homenaje a los inicios».

