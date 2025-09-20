El sello de los jóvenes para transformar el casco antiguo

'Una tarde cualquiera'; mural que representa la costumbre de 'tomar la fresca', en la calle Cavas. I.Á.'IA Love' y 'Población incomparable', en la esquina de Grande y Sol.

La séptima edición de 'Ronda con el arte joven' no sólo ha devuelto la 'luz' a paredes y muros sin uso del casco antiguo de Calahorra sino que ha conseguido que estos espacios sirvan ahora para reivindicar la inclusión de las personas con discapacidad, el amor o dar protagonismo a escenas y tradiciones de la ciudad. La iniciativa, organizada por el Consejo de la Juventud con la colaboración de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra y el Ayuntamiento, permite este año disfrutar de 19 creaciones. Las obras se reparten entre doce calles y tres escaparates, desde el paseo de Mercadal hasta la Cuesta de la Catedral.

Las tradiciones han motivado este año especialmente a los jóvenes creadores, que han dejado incluso para la posteridad una escena tan cotidiana en las noches de verano de ataño como era el encuentro de varios vecinos en un banco para 'tomar la fresca'. De costumbres y de 'otros tiempo' habla también el mural que la asociación Calle 2000 ha realizado en la Cuesta de la Catedral, y que a su vez quiere ser un homenaje a las mujeres de la ciudad que cargaban con cestos para transportan la verdura de la huerta o la ropa que llevaban al lavadero.

La 'Ronda con el arte joven' cuenta siempre además con un artista invitado. Este año es el muralista Daniel Martín, quien ha hecho un combinado de amor, juventud y Calahorra en una obra de estética futurista inspirada en un diseño generado por Inteligencia Artificial. 'IA Love' es el nombre que ha elegido para este mural, que puede verse en la calle Grande.

«Para nosotras son días únicos de unión, alegría y color que queríamos dejar reflejados en una de las calles de nuestra ciudad»

Justo a la vuelta de la esquina, en la calle El Sol, surge una de las imágenes icónicas de las fiestas de Calahorra: el cartel con el himno de las celebraciones y que miles de personas entonan en cada chupinazo. «Para nosotras son días únicos de unión, alegría y color que queríamos dejar reflejados en una de las calles de nuestra ciudad», explican Irune Lorente, Jhury Canchingre y Emma, el trió de jóvenes que firma la pintura, a la que han titulado 'Población incomparable' (como dice el himno de Calahorra).

Para conocer en detalle todas estas obras el Consejo de la Juventud ha programado varias visitas guiadas, que comenzaron el pasado viernes. El resto están previstas para hoy domingo y los del 28 de septiembre y 5 de octubre, a las 11.00 horas. El punto de partida es el Mercadal.

