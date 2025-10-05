Y en la Ronda me planté: la época top de la noche calagurritana

Óscar Eguizábal, uno de los propietarios de La Capilla, tras la barra del bar y delante de una sus características vidrieras, el día de la inauguración del local.

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 5 de octubre 2025, 08:29 Comenta Compartir

Mónica Naranjo, Paco Pil, el 'dee dee na na na' del 'Saturday night' o los hermanos de Estopa pusieron la banda sonora a lo que fue sin lugar a dudas todo un fenómeno social que situó a Calahorra en el mapa del ocio nocturno. Conocida como la Ronda y con un reguero de bares y pubs nunca visto en la ciudad esta ruta hizo del casco antiguo el lugar de peregrinación de miles de jóvenes cada fin de semana entre las décadas de los 90 y 2000.

Las generaciones que lo disfrutaron son las que saben perfectamente qué es un 'machacao' o qué locales ocupaban el Obélix, la Zona 34 o el Boomerang. Y estos son solo tres nombres de una larga lista de garitos que llegó a superar la veintena. Para los nostálgicos de la época, el Grupo Chef Nino y la promotora Bámbola Music ofrecerán el próximo sábado, 11 de octubre, una fiesta remember en torno a la Ronda. El evento, 'Aquí contigo los 90', espera arrasar en las carpas de Chef Nino hasta donde se desplazará el mismo Paco Pil, referente de la música electrónica de la época. Hacerse con una entrada es desde hace semanas imposible. Todo está vendido.

Revivir esa época es la principal motivación de quienes ya tienen preparado el 'outfit' noventero para disfrutar de la fiesta en homenaje a todos esos bares que marcaron una época. Pero, ¿cómo surgió la Ronda en Calahorra?

«Ojo, porque la Ronda ya la hacía mi abuelo Manuel con la cuadrilla. Así que realmente lo que hicimos la gente joven fue copiar a los mayores», explica Óscar Eguizábal, quien en el año 1994 abrió la mítica La Capilla (en la calle La Estrella) junto a Esteban Alegría y Fernando Balbuena, con quienes entonces también estaba al frente del pub Límite, en Paletillas. El Túnel, el Café Mayor, el Maite... fueron algunos de los bares de esa Ronda primigenia, que triunfaba porque «había calidad y era barata». «Se empezaba a las siete de la tarde y para las once ya habías pasado por todos», cuenta Eguizábal.

La Capilla surgió del bar Amistad con la jubilación de sus propietarios. «Al principio teníamos un poco de miedo con el nombre por la reacción de la Iglesia, pero oye que nadie nos dijo nada», recuerda Eguizábal. La decoración del local, con vidrieras religiosas dibujadas, un cáliz y hasta las tablas de Moisés, fueron iconos del garito. «Las pinturas las hizo Óscar Sainzo, que firmaba como OSA», detalla.

El 'agua de Valencia'

Los motivos religiosos de La Capilla marcaron la identidad del bar tanto como la fórmula de su popular 'agua de Valencia'. Receta, por cierto, que «trajo Balbuena de Cartagena, donde se fue a hacer la mili», revela Eguizábal.

El 25 de febrero de 1994, siendo Carnaval, abría sus puertas para todo el público. Era entonces el segundo bar de la Ronda en el que se ponía música de baile. «El primero fue la Zona 34 (junto a la calle Mayor)», apunta Óscar Eguizábal, que entonces tan solo tenía 19 años («la verdad es que antes los jóvenes éramos más emprendedores»).

Al poco tiempo «empezaron a abrirse más bares con música, como el Obélix, el Fórum... y de dos se pasó a 10, después a 20... hasta que se masificó y los vecinos se quejaron», explica Eguizábal. Aunque «había un ambientazo», rememora.

«Recuerdo las calles del casco antiguo llenas de gente. Y si te perdías de tu cuadrilla (entonces sin móviles) tenías que hacer la Ronda al revés para encontrarlos, porque era imposible ir hacia adelante», dice entre risas. Aún así en esa multitud de jóvenes, con calimochos «a 50 pesetas», nadie se sentía solo. «Te podías integrar perfectamente con otra cuadrilla, en la que había un amigo de tu hermano, un compañero de tu antigua clase de FP o que conocías del baloncesto», valora.

Reporta un error