El rastro se despide y quiere resurgir

Ayer se celebró el último rastro de 2025 en el rasillo de San Francisco de Calahorra.

Este domingo ha finalizado la décimo tercera edición del rastro organizado por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra en el rasillo de San Francisco, desde las 10.00 y hasta casi las 14.00 horas. Como en años anteriores, se han realizado ocho mercadillos, casi todos el segundo domingo de cada mes, desde marzo hasta octubre, excepto el de abril, que se hizo el primer fin de semana para no coincidir con el Mercafórum y el Domingo de Ramos.

El presidente de la asociación, Gabriel Aragón, ha reconocido que se ha notado más afluencia que en los meses anteriores, que se caracterizaron por la escasa asistencia pero tampoco llegó al nivel de otros años. Acudieron unos veinte puestos, manteniéndose el número. Siempre hay rotación, entre los sesenta que tienen relación con este rastro (proceden de La Rioja y ciudades vecinas como Pamplona, Zaragoza o Soria). Algunos fallan y otros son nuevos, como uno especializado en adornos navideños.

No faltaron los vendedores de antigüedades, ropa y calzado de segunda mano, filatelia, libros discos, manualidades, artesanía, quitasueños o cámaras de fotos entre una larga lista de objetos para comprar o curiosear.

Este domingo no ha habido música, por cuestiones personales de los gaiteros de Agayta, pero sí se llevó a cabo el sorteo de un jamón, se entregó el del mes pasado y no ha faltado el concurso para adivinar, a través de distintas pistas, un objeto. Los ganadores han recibido una botella de vino de premio.

El lunes la organización ha emitido un comunicado en el que mostraba su preocupación por esta actividad del casco antiguo ante la falta de público e incluso indicó que peligraba su continuidad. Este domingo el presidente ponía sobre la mesa la intención de mantenerlo, pero con cambios que deberán estudiarse de cara a la próxima temporada.

Puede que en lugar del segundo domingo de marzo a octubre sea el tercero para intentar no coincidir con otros eventos de la ciudad. También se planteará la opción de reducir el número actual de ocho rastros al año y buscar alicientes para hacer más atractiva esta cita al ciudadano. En enero está prevista una reunión con los vendedores para poner en común ideas y también se hablará con el Ayuntamiento. Ya se ha producido una primera toma de contacto con Raquel Moral, concejala responsable del casco antiguo.

Belén y películas infantiles

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra ha comenzado a preparar el tradicional belén que se podrá visitar durante la época navideña en su sede, en el planillo de San Andrés. Este año, como novedad, está prevista la reproducción de películas infantiles en formato VHS en un televisor de pantalla grande que fue donado por un particular. Recientemente este colectivo consiguió un vídeo de VHS, tiene una caja de películas y enchufarán un altavoz para conseguir un efecto de cine y entretener a los niños mientras los adultos ven el belén.

