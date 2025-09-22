«Quiero tocar en orquestas de todo el mundo»

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Martina Moliner nació con un tesoro. Un talento especial para la música, que con sólo dos añitos le llevó a iniciarse en el violín, del que desde entonces nunca se ha despegado. Ahora, a sus 15 años y después de muchas horas cuidando ese tesoro, esta calagurritana se encuentra entre las jóvenes violinistas prodigio de España. Escucharla y verla interpretar 'Tzigane' de Maurice Ravel o 'La Fantasía Carmen' de Pablo Sarasate (en YouTube se pueden encontrar los vídeos) casi resulta hipnótico. Pero detrás de este talento hay muchas horas de trabajo, muchos viajes fuera de La Rioja y de España para formarse con los mejores maestros y un amor incondicional a la música.

Todo ello hace que la joven, que este curso estudiará sexto de Enseñanza Profesional en el Conservatorio de Calahorra, vaya alcanzando metas. La última ha sido la de su próximo debut con la Orquesta y Coro de RTVE en la tercera edición de su Gala de Jóvenes Talentos, que se celebrará en el Teatro Monumental de Madrid el 12 de diciembre. «Alguna vez he tocado de solista en orquestas, pero la de RTVE es increíble, así que para mí es un sueño», explica Martina, que llega a esta gala junto con otros cinco jóvenes prodigios de España, elegidos entre los ganadores autonómicos del Concurso Intercentros Melómano 2024. «Estoy muy agradecida al certamen y a las personas que me seleccionaron por darme esta oportunidad», dice para quien el violín lo es todo.

De hecho, su vida, y por extensión la de su familia, gira en torno a sacar el máximo partido a su virtud. Conseguirlo no es fácil, aunque Martina puede ahora cursar Secundaria de manera 'on line', lo que le permite dedicar al menos «seis horas diarias al violín». «Si no sería imposible, porque necesito viajar para ir a concursos» o recibir una formación especializada.

Siendo una niña acudía semanalmente a Madrid para recibir clases de la violinista Anna Baget y ahora ha podido contar con otros profesores de prestigio como Manuel Guillén, del Fórum Musikae de Madrid, o los de la Fundación de Barenboim-Said en Sevilla.

Seguirle el ritmo, como asegura su padre, Carlos, es difícil. Y más en el caso de esta familia, que cuenta con otras dos hijas formándose también en el ámbito músical. «Una de las hermanas de Martina toca el violonchelo con un alto nivel y la otra, el violín», dice Carlos. Así que «el papel del padre del 'músico ambulante' es complicado», reconoce. Porque al elevado precio de las clases hay que sumar los viajes y «el dar con profesores que sepan trabajar con niños que tocan muy bien, pero, claro, que intelectualmente no son adultos».

Centros de alto rendimiento

«Nosotros hemos tenido mucha suerte», valora Carlos, para advertir de que en España «hacen falta centros de alto rendimiento para músicos como los hay para deportistas». Aunque a Martina nada le frena. A sus 15 tiene muy claro que es el violín lo que le permitirá conocer países a través de la música. «Quiero viajar y tocar en orquestas de distintas ciudades del mundo», dice al hablar de sus retos profesionales.

Experiencias en este ámbito ya le han llegado. Así, el pasado mes de agosto fue seleccionada para la Royal Concertgebouw Orchestra Young, en Holanda; un importante proyecto que reúne a jóvenes talentos musicales de todo el continente europeo: «Pudimos tocar en dos salas muy importantes a nivel mundial, como la Concertgebouw y en la Filarmónica de Hamburgo». En definitiva, un sueño más cumplido para una joven 'enganchada' a la música clásica mientras sus amigas lo hacen con el reguetón. No por ello deja de intentar que les pique el gusanillo. «Cuando toco obras les digo que las escuchen. Sé que les gusta, pero no es habitual porque se piensa que la música clásica es para mayores», lamenta.

Pero para conciertos los de una orquesta. «Me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de escuchar una, al menos una vez en su vida, porque es un espectáculo increíble», termina.

