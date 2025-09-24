Creatividad y diversión juvenil en Calahorra El programa del Consejo de la Juventud incluye la ronda de arte, el festival El Casco Antiguo Suena, Lunarte y taller escritura

Reunión de trabajo en la oficina del Consejo de la Juventud.

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra organiza el taller de escritura creativa 'Lo tuyo es... puro teatro'. Estará dirigido de nuevo por Olga Ortiz y Nuria Ruiz, dos profesoras del IES Quintiliano con máster en escritura creativa, que se encargaron de la primera edición celebrada en primavera.

Las sesiones se llevarán a cabo los viernes 3, 17 y 24 de octubre, y 7, 14 y 21 de noviembre, de 19.00 a 21.00 horas. Esta actividad gratuita permanecerá abierta hasta completar las plazas, con inscripciones por WhatsApp en el teléfono 667 46 37 91.

Desde el CJCC destacan «el enfoque fresco y participativo de este taller que propone a los jóvenes explorar la escritura desde la mirada teatral, trabajando textos, diálogos y escenas».

Esta es una de las numerosas propuestas que el Consejo tiene previstas o en marcha estos meses. Septiembre comenzó con una experiencia sobre el eclipse lunar, el día 7. Todos los meses habrá un taller gratuito sobre temas relacionados con el cielo a cargo de la astrofísica Ana Ursúa. El 11 regresó al Cafetín el 'café multilingüe' que se repetirá cada jueves hasta el 27 de noviembre y permite practicar inglés, francés y alemán de manera divertida.

El viernes 12 tuvo lugar una jam session en la terraza del bar Oasis y este sábado 27 se iniciará en la oficina del CJCC el 'círculo de reflexiones' con la psicóloga Cecilia González, a las 11.00, para jóvenes de 16 a 18 años.

La VII edición de 'Una Ronda con Arte Joven' por el casco antiguo arrancó el 19 de septiembre, se repitió el domingo 21 y continuará los domingos 28 y 5 de octubre, a las 11.00. El punto de encuentro está en la pajarita del hall del Paseo del Mercadal y no se requiere inscripción. Se muestran 19 intervenciones artísticas. Además, el CJCC ofrece visitas privadas gratuitas hasta el 20 de octubre a asociaciones y centros educativos previa solicitud en el teléfono 667 46 37 91.

Del 13 al 18 se pondrá el marcha la iniciativa denominada Erasmus Days para promocionar el Cuerpo Europeo de Solidaridad con charlas en institutos, cafés multilingües en cada uno de los idiomas y encuentro de voluntarios europeos.

Desde el día 22 el taller teatrízate se realiza los lunes, a las 19.00, hasta finales de noviembre con Johann Wiedemann (voluntario alemán).

En octubre destacan los paseos saludables, a partir del último sábado; las jornadas de juegos de mesa algunos domingos y el festival 'El Casco Antiguo Suena' el sábado 18 con los grupos Repion, Anabel Lee y Entre Líneas, en el Rasillo de San Francisco, los djs Con Trazas de Indie, Dani Toral y Sergio Moya, un taller infantil y zona gastronómica.

Noviembre continuará con la noche del terror con un gran 'Escape room' el sábado 1. El sábado 8 tendrá lugar el evento Lunarte, una noche cultural con diferentes propuestas artísticas. Hasta finales de noviembre estará activo el servicio 'emancípate' con cursos y talleres para elaborar currículums, búsqueda de ayudas para el alquiler y orientación para la autonomía juvenil.

Los responsables del CJCC agradecen el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud y el Ayuntamiento de Calahorra para poder llevar a cabo sus propuestas. Además del Consejo de la Juventud de La Rioja, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, bar Oásis, Cafetín, Street Food The Way y la labor del voluntariado.

