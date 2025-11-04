La Policía posa en su faceta más solidaria

Representantes de la Policía, del Ayuntamiento, de la AECC, Asfocal y CMIK Fotografía, con el calendario.

Isabel Álvarez Calahorra Martes, 4 de noviembre 2025

En el año 2018 cuatro policías de Calahorra, junto a un operario del Ayuntamiento, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Logroño y varios corredores, se embarcaron en el reto 'Zancadas contra el cáncer', con el fin de recaudar fondos para la AECC. Durante cuatro días realizaron una carrera de relevos sin descanso por el Camino de Santiago gracias a la cual consiguieron más de 11.000 euros.

Siete años después de esta iniciativa, y en parte como continuidad, 16 agentes de la Policía Local de Calahorra vuelven a apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer posando para un calendario solidario. Un almanaque que, como precisaba ayer el oficial de Policía David Santolaya, además de servir para colaborar en la lucha contra el cáncer recuerda que «detrás del uniforme hay personas». «Estamos acostumbrados a que el uniforme sea lo que define a la persona cuando realmente es al revés. Es la persona la que da sentido al uniforme», remarcó el oficial. De hecho, valoró que los fotógrafos que han colaborado en este proyecto han sabido «captar a las personas» que llevan el uniforme en las imágenes.

8 euros

Las fotografías han sido realizadas de manera desinteresada por ocho miembros de la asociación Asfocal, mientras que del diseño y la impresión se ha hecho cargo la empresa CMIK Fotografía. Por otro lado, los calendarios se pueden adquirir por 8 euros en la sede local de la AECC (avenida de Valvanera, 54), en el Ayuntamiento y en CMYK. También, la AECC contará con un expositor en el paseo del Mercadal durante varios jueves de mercadillo en el que se podrán comprar los calendarios, que llevan por título 'Personas'.

El dinero que se recaude, como se indicó durante la presentación de esta iniciativa, se destinará a programas de investigación, prevención y apoyo a pacientes y familias afectadas por el cáncer, que se espera que sea cronificable en 2030.

En la presentación del almanaque estuvieron presentes, además de David Santolaya, Valentín Hernández, directivo de Asfocal; Fermín Gutiérrez, fotógrafo y gerente de CMYK; Laura del Fresno, de la AECC en Calahorra y la concejala de Policía, Reyes Zapata. Esta última animó a la ciudadanía a comprar ejemplares y aprovechó para poner en valor la labor de la Policía municipal. Desde la AECC Laura del Fresno dio las gracias al Ayuntamiento y a la Policía por «colaborar y apoyar este proyecto tan bonito», así como a Asfocal y a la empresa que ha ayudado con el diseño porque «sin ellos y sin nuestros policías esto no hubiera sido posible».

