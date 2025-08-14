Pinceles que convierten en arte el casco antiguo

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 14 de agosto 2025, 07:58 Comenta Compartir

Cuando muchos jóvenes calagurritanos disfrutan de las semanas previas a las celebraciones patronales de la última semana de agosto en la playa con la cuadrilla o preparando el 'cuarto' en el que pasar las fiestas, otros se lían la manta a la cabeza para hacer que muros y paredes del casco antiguo de Calahorra se llenen de colores, formas y composiciones. Y es que el 19 de septiembre tiene que estar todo listo para la séptima edición de la Ronda con el Arte Joven, la iniciativa del Consejo de la Juventud que lleva distintas disciplinas artísticas a la zona histórica de la ciudad. Así que, con los festejos y la vuelta al instituto de por medio, no hay tiempo que perder si se quiere llegar a tiempo. Sandra Muñoz, de 17 años, lo sabe muy bien después de la experiencia del año pasado con el mural que pintó en la calle Santiago, y en el que dos gatos grises entre flores son sus protagonistas. Para esta edición repite en una pared de la calle Cavas junto a Ánder León, aunque han cambiado la temática. «Nos pidieron que pintáramos algo relacionado con Calahorra y pensamos que lo que más podía identificar a la ciudad eran los romanos», explica la joven mientras deja el pincel por un momento, en el que la música de Arde Bogotá suena de fondo.

La pared con un fondo en naranja recién pintado deja ver ya la silueta de dos soldados, un hombre y una mujer, enfrentados. «Nos suelen preguntar si son la Matrona y Quintiliano, pero son un romano y una romana sin más. La identificación es libre», aclara Ánder, también de 17 años, mientras mira de frente la composición.

Pintar en la calle les permite una conexión con vecinos, comerciantes y paseantes de la zona de la que ambos jóvenes disfrutan tanto como con la pintura. «La señora que trabaja ahí (señalando una tienda) nos regala 'acuarius' cada vez que venimos a pintar», agradece Sandra con una sonrisa, al tiempo que recuerda que el año pasado en la calle Santiago vivieron anécdotas muy parecidas con los vecinos. La sociabilización con el vecindario es la misma, aunque en la parte artística este año está siendo menos complicado. «Es que con el mural de los gatos fue un 'desastre'. Entre que llovió varios días, la pintura que se caía o trozos de la pared que también se caían...», recuerda entre risas. «Fue una locura, pero muy divertido también», recalca la joven, para quien si por algo merece la pena la iniciativa es porque «dejas tu huella, tu marca, en la ciudad en la que vives».

Unos 60 jóvenes como ellos, con edades entre los 16 y 22 años, participan este año en la Ronda con el Arte Joven, que llevará a las calles del casco antiguo 18 creaciones de todo tipo de disciplinas artísticas. Se cumplen así dos de los objetivos bajo los que se creó esta iniciativa, como es el de «dar una oportunidad a jóvenes artistas para promocionar sus proyectos artísticos» y «dinamizar y mejorar el casco antiguo de Calahorra», recuerda Silvia Lorente, coordinadora del Consejo de la Juventud de la ciudad, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra para llevar a cabo la iniciativa. «Ya desde la primera edición nos decían desde la asociación que el proyecto llevaba muchas visitas al casco antiguo de ciudadanos que no eran habituales», apunta Lorente.

Guía con 42 murales

Este año, al igual que en anteriores, se realizarán diez visitas guiadas por las obras realizadas. Y como novedad se ha editado una guía con los 42 murales que se han quedado de manera permanente en la zona histórica. El folleto se puede retirar en la oficina del Consejo de la Juventud, en la planta baja del centro joven municipal.

