A los santos, con flores y devoción en Calahorra Unas 600 personas participaron este sábado en la ofrenda floral a los patronos de la ciudad, que este domingo saldrán a la calle en procesión

Un miembro de la cofradía de los Santos Mártires, coloca ramos de flores para los patronos de Calahorra en el atrio de la catedral.

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 30 de agosto 2025, 16:03 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

Los patronos de Calahorra, los santos Emeterio y Celedonio, son los grandes protagonistas de esta última jornada de las fiestas. Así, las urnas con las reliquias de los mártires recorrerán de nuevo en procesión el casco antiguo de la ciudad para recibir el cariño de sus paisanos. El mismo que les trasladaron este sábado a través de rosas, claveles y margaritas. Y es que la ofrenda floral a los patronos de Calahorra, en el atrio de la catedral, volvió a ser multitudinaria. «Ha estado muy concurrida de flores y de gente. Creo que habrán participado unas 600 personas», decía satisfecho al término del acto el presidente de la cofradía de los Santos Mártires, Javier Alcalde.

El templete con las imágenes de los santos daba muestra de ello. Los ramos lo llenaban todo y configuraban un colorido jardín bajo los santos. «Es muy bonito porque todas las parrillas y el escenario se han quedado cubiertos de flores», remarcaba el presidente de los Santos Mártires. Numerosas asociaciones de la ciudad, cofradías y ciudadanos a título particular se sumaron a la ofrenda, en la que el grupo de danzas Coletores puso su toque folklórico al bailar en el atrio de la catedral.

Junto con los trajes regionales de los danzantes calagurritanos se dejaron ver de nuevo los de las falleras y falleros de Valencia, que exhibieron varios miembros de la falla El Caduf de Benicarló (hermanada con la peña Calagurritana).

También, la ofrenda de flores sirvió a la peña La Moza para imponer su pañuelo rosa a los niños y niñas de peñistas nacidos en el último año. Los 'peques' y sus familias inmortalizaron este momento con una foto colectiva junto a los santos repletos de flores.

PRINCIPALES ACTOS PARA ESTE DOMINGO 11 00 horas. Salida de la procesión de la catedral con las urnas con las reliquias de los santos Emeterio y Celedonio.

13 00 horas. Primer Concurso tirada de alpargata de la peña Philips en la plaza Montecompatri.

13 30 horas. Actuación musical del Dúo Estallido en el kiosco del Mercadal.

18 00 horas. Corrida de toros para los diestros Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Octavio García 'El Payo'. Ganadería Herederos de Gregorio Garzón Valdenebro.

00 00 horas. Entierro de la cuba, retirada del pañuelo a Quintiliano, fuegos y traca final.

Por otra parte, la procesión de este domingo contará como novedad en su inicio con un toque especial de campanas por parte de la Asociación de Campaneros de La Rioja. Sobre su recorrido, Javier Alcalde precisó que al igual que en las fiestas de marzo no pasará por la calle La Estrella, porque «hay varias viviendas que no se encuentran en buen estado» . De esta manera, en la calle San Andrés la comitiva se dirigirá al Rasillo de San Francisco para llegar a la Cuesta de la Catedral.

La procesión vendrá precedida del tradicional rosario de la aurora que la cofradía realiza desde la Casa Santa hasta el templo catedralicio y que se quiere además señalizar. «Tenemos intención de colocar unas placas representativas en todos los lugares en los que se para», avanzaba Javier Alcalde, quien confía que puedan estar instaladas de cara a las celebraciones patronales de marzo del próximo año.

