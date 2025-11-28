La Navidad se luce en Calahorra con más de 200 adornos La ciudad encendió este viernes su alumbrado y abrió su mercado ante numeroso público

Coro Cantalegre, interpretando un villancico junto a la estrella colocada en la glorieta de Quintiliano.

Descuento, luces y villancicos. Así y por este orden, Calahorra daba ayer tarde el pistoletazo de salida a la Navidad y ponía en marcha el alumbrado de estas fiestas. Los niños y niñas del coro Cantalegre del colegio San Agustín fueron los encargados de calentar motores con la interpretación de varias canciones navideñas junto a la gran estrella que un año más ilumina la glorieta del Ayuntamiento.

Minutos antes, como por arte de magia, la concejala de Festejos, Raquel Moral, y la alcaldesa, Mónica Arceiz, junto a varios de los pequeños, pulsaban el botón que encendía los más de 200 adornos lumínicos que están repartidos por las principales zonas de la ciudad. Pocos se perdieron la escena. Y es que la glorieta del Ayuntamiento se llenó de público para disfrutar del encendido. «Parecía el chupinazo», bromeaba después la alcaldesa.

La mayoría de las luces se distribuyen como es habitual por las principales calles comerciales, como son Grande, Mártires, General Gallarza y el paseo de Mercadal. Pero el alumbrado llega a más sitios: al casco antiguo, al paseo de Valvanera, a varias plazas y zonas de hostelería, como la plaza Peña Philips y las travesías de Paletillas.

Hasta el 6 de enero

Las luces estarán en funcionamiento hasta el próximo 6 de enero y como destaca el Ayuntamiento se caracterizan por ser de bajo consumo.

Por otro lado, el encendido del alumbrado dio paso a su vez al mercado navideño, que se celebrará hasta el domingo en la plaza del Raso y la calle Grande. La feria cuenta con un total de 28 casetas de madera, en las que comerciantes, artesanos y asociaciones locales ofrecen productos típicos de estas fechas. Asimismo, se llevarán a cabo más de 30 actividades paralelas, como catas, talleres infantiles, actuaciones musicales, visitas guiadas y teatro.

