Miguel Ángel Sáinz dejó huella en Calahorra

Cúpula con la vidriera y conjunto del altar de Miguel Ángel Sáinz, en la parroquia de la Santísima Trinidad de Calahorra, en la visita de ayer.

Miguel Ángel Sáinz fue un artista polifacético de Aldeanueva de Ebro que abordó disciplinas como la pintura y escultura en sus diferentes variantes e incluso la arquitectura y el cine. Nació el 4 de julio de 1955 y falleció el 17 de noviembre de 2002, dejando un impresionante legado, una huella que se puede disfrutar y admirar en numerosas localidades riojanas, como Calahorra y que no debería pasar inadvertida.

Ayer tuvo lugar una visita guiada a las obras del artista aldeano, dentro del programa 'Antes de que llegue el invierno' de la asociación Amigos de la Historia de Calahorra. Estuvo dirigida por la también escultora y sobrina de Miguel Ángel, Mapi Gutiérrez.

La cita, abierta a todo el público y sin necesidad de inscripción, comenzó a las 16.00 horas en la plaza de la Libertad con más de cuarenta participantes. Aquí destaca un conjunto de 1983 formado por tres esculturas de hormigón: 'Torso y anhelo', 'Ocio divino' y 'Hombre y Razón', además de la farola y el olivo que forman parte del grupo escultórico, una creación inusual para la época, que incluso creó controversia.

«En Calahorra se puede ver la evolución de Miguel Ángel Sáinz con obras de sus inicios, madurez y la última etapa» Mapi Gutiérrez Escultora

«En San Emeterio y San Celedonio da prioridad a la anatomía y el movimiento frente a los ropajes, más abocetados»

Se trata de una de las obras iniciales del prolífico autor, caracterizada por los hierros encofrados y material ideado por él, con unas formas complicadas que fueron una de sus señas de identidad. Mapi indicó que seguramente la hizo en alguna nave familiar durante Semana Santa, verano o Navidad, en los periodos libres que tenía en su etapa de estudiante de Bellas Artes.

A continuación la ruta paró en la iglesia parroquial de los Santos Mártires, que cuenta con otra intervención de Miguel Ángel Sáinz, en esta ocasión de 1997. Se trata de dos esculturas en altorrelieve, que representan a San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad, en el momento de su bautismo. Están ubicadas junto a la bautismal, una pieza románica conservada en la parroquia.

Aquí se ve una técnica más depurada y material de mayor categoría. Destacan detalles como el efecto de las piernas metidas en el agua, con figuras de una gran belleza, en alto relieve. Los tratamientos de los ropajes son más abocetados, sin pretensiones, mientras que da prioridad a los movimientos y a la anatomía. No faltan los símbolos del martirio. En esta iglesia, junto a la puerta de entrada se muestra además un representación del boceto original de las esculturas de los Santos Mártires.

La tercera y última visita se realizó en la iglesia de la Santísima Trinidad. En su espacio central dispone de una cúpula de hormigón que ilumina el interior del templo con unas vidrieras que Miguel Ángel Sáinz hizo en 2001. Aquí se llega a su última etapa, ya que falleció un año después.

Representa a la Santísima Trinidad de una manera más moderna, sin la paloma, sino con un personaje humano, y a la Virgen María, además de los signos de la liturgia. El conjunto del altar también es obra del artista de Aldeanueva de Ebro, tanto el propio altar como el Cristo (que se puede procesionar aunque nunca ha salido) y la pintura, entre otros elementos.

El recorrido terminó en la sacristía de la misa iglesia de la Trinidad, donde las vidrieras y el sagrario son de Miguel Ángel Sáinz.

La siguiente propuesta de Amigos de la Historia tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. Para ese día la asociación y el Instituto de Estudios Riojanos han programado una conferencia sobre 'La obra del arquitecto Agapito del Valle en Calahorra'. Tendrá lugar a las 20.00 horas en la sala cultural Ermita de la Concepción, con el arquitecto José Miguel León como ponente.

