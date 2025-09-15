Mejora del patrimonio calagurritano

Una de las visitas turísticas realizadas este año al yacimiento arqueológico de Las Medranas.

Sanda Sainz Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:49

La Asociación Amigos de la Historia de Calahorra ha propuesto al Ayuntamiento actuar en diferentes puntos de la ciudad para mejorar la situación del patrimonio arqueológico e histórico. Según explica este colectivo, varios de sus integrantes mantuvieron el viernes una reunión con la alcaldesa, Mónica Arceiz, la concejala de cultura, Reyes Zapata, y el asesor de urbanismo, Juan Esteban Ameyugo.

En dicho encuentro expusieron una serie de intervenciones en lugares y elementos que, en su opinión, son notablemente mejorables dado su estado de conservación. La asociación valora positivamente la actitud receptiva del Consistorio.

Amigos de la Historia plantea diversas acciones como la consolidación de restos arqueológicos y monumentos, iluminación, limpieza del entorno (basuras y maleza), finalización de campañas arqueológicas, ajardinamiento, señalización, inventariado, labores de mantenimiento, retirada de elementos añadidos, así como restauraciones.

Cita la ruinas del puente de piedra situado en el Arrabal, que presenta un estado de deterioro; el arco del planillo de San Andrés, que dispone de una estructura de acero provisional, instalada después de sufrir el choque de un vehículo; los restos de la calle Sastres, con excavaciones pendientes de terminar, la zona se ha convertido en un basurero con elementos sueltos con peligro de caída; esculturas que requieren limpieza como La Matrona, los monumentos de Prudencio y de la plaza de la Constitución y el busto de Pedro Gutiérrez.

También pide concluir la excavación en el yacimiento de Las Medranas e intervenir en el Sequeral, la pared del circo, además de realizar un inventario del material arqueológico acumulado en el parque municipal de obras, dar utilidad al antiguo cuartel de la Guardia Civil e inventariar y digitalizar tres donaciones del archivo municipal.

«Confiamos en que la receptividad mostrada se traduzca en hechos para la mejora del patrimonio arqueológico e histórico de Calahorra», señalan desde Amigos de la Historia.

