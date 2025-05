Los lectores del colegio Quintiliano, con Rosa Huertas

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 19 de mayo 2025, 20:13 Comenta Compartir

En esta recta final de curso, en una de las clases de 4º de Primaria del colegio Quintiliano de Calahorra ha sucedido este lunes un momento casi mágico. Una experiencia muy poco frecuente en un aula, como es el hecho de conocer en persona a quien está detrás de la historia, las palabras y los nombres de los personajes de un libro. Al terminar el recreo, y en mitad de una tormenta, la escritora madrileña Rosa Huertas, especializada en literatura infantil y juvenil, llegaba al centro para conocer a este grupo de pequeños lectores que llevan semanas disfrutando de la lectura y aprendiendo valores con su libro 'La habitación secreta'.

El encuentro no se producía por azar sino porque precisamente su historia había sido elegida por la clase y en especial por Amira El Gadini, la niña ganadora en La Rioja del concurso Pequeños Gigantes de la Lectura, para participar en la final del certamen, que se celebrará en la Feria del Libro de Madrid el 6 de junio. Amira, como hizo en la fase regional con el libro 'El club de los raros' (Jordi Serra), deberá leer uno de los capítulos del libro de Rosa Huertas, a quien este lunes recibía toda la clase con un ejemplar en la mano. Aquel texto les unía y conectaba como valoraba la escritora después al explicarles que el hecho de que las historias que salían de su imaginación llegasen a los lectores les hacía a unos y otros estar más cerca.

Rosa Huertas, también profesora de Secundaria durante 30 años, les habló de muchas cosas. De su inspiración a la hora de escribir 'La habitación secreta' («Quería una historia en la que hubiese un protagonista como vosotros y que tuviese una experiencia que le hiciese cambiar como persona») o de la importancia de utilizar el castellano y no términos anglosajones («mejor que hobby, afición», le indicaba a uno de los pequeños cuando le preguntaba sobre su interés por escribir).

El certamen se celebrará el 6 de junio en Madrid y Amira leerá 'La habitación secreta'

Poco a poco la escritora iba conociendo a cada lector, aunque para ellos, tras leer su libro y haberse documentado, no resultaba desconocida. «¿Qué curiosidades sabemos de Rosa»?, preguntaba la profe Marian a toda la clase. «Que tiene miedo a los perros, pero no a los galgos», respondía rápidamente uno de los pequeños, a lo que la escritora puntualizaba que gracias al galgo de su amiga Aurora, precisamente riojana, aunque afincada en Madrid, ya no le asustan tanto los peludos de cuatro patas. Después, Rosa y Amira leían juntas el capítulo del libro con el que la pequeña competirá en la final de Pequeños Gigantes de la Lectura y toda vez que Amira ha sido la ganadora de la fase autonómica del certamen entre los 1.500 escolares riojanos de 4º de Educación Primaria, entre 24 colegios participantes.

