Unidos por las danzas regionales en Calahorra 150 jóvenes se dan cita en la ciudad en las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil, que ayer ofrecieron talleres y exhibiciones

Jóvenes participantes en las jornadas, antes de la exhibición de ayer por la tarde.

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:26 Comenta Compartir

Calahorra es durante este fin de semana la ciudad anfitriona de la novena edición de las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil. Una cita, organizada por el grupo de danzas Coletores, con la colaboración del Ayuntamiento y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), que ha reunido en el municipio a 150 jóvenes unidos por los bailes regionales. Todos ellos proceden de 20 agrupaciones de danzantes pertenecientes a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore.

Algunos han llegado de localidades riojanas o de Navarra, pero otros han recorrido más kilómetros en autobús desde Asturias, Extremadura, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid y hasta Murcia y Andalucía. El viernes, a las nueve de la noche, recibieron la bienvenida en la sala cultural Ermita de la Concepción por parte de los responsables del grupo anfitrión y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz.

Allí el presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Folklore, Alberto Benítez, valoraba esta convocatoria como un lazo de «unión» entre jóvenes comprometidos con los bailes tradicionales de las diferentes regiones de España, a los que animaba, sobre todo, a «disfrutar» del fin de semana.

El próximo, en Canarias

Por otro lado, el presidente de la federación deslizó que probablemente el año que viene Canarias tomará el relevo de Calahorra para albergar este encuentro nacional, que ha llenado los hoteles de la ciudad bimilenaria. «El Hostal Gala y el Ciudad de Calahorra están completos, y hay grupos que se alojan en el Zenit, en pisos turísticos y hasta en San Adrián y Rincón de Soto», decía antes de la bienvenida el presidente del grupo Coletores, Luis Javier Ayensa, poniendo de manifiesto la escasa oferta hotelera de la localidad para dar respuesta a la demanda de habitaciones que requieren grandes eventos como éste.

A los danzadores los recibió también el gaitero y folklorista riojano Santiago Ruiz Abeytua, quien ofreció una conferencia sobre 'El folklore de España'.

Ayer, sábado, se celebró el día central de la convocatoria con un taller para aprender a bailar la jota, en el pabellón del IES Marco Fabio Quintiliano, y otro sobre el folklore en España. Como colofón a la jornada todos los grupos mostraron en el paseo de Mercadal una pieza típica de su tierra y terminaron bailando todos juntos una jota riojana.

Ampliar Inauguración del encuentro, el viernes, en la Ermita de la Concepción. I.Á.

Para concluir el encuentro, hoy domingo se han organizado visitas guiadas para los danzadores a los museos de la Verdura y de Pasos de Semana Santa, así como al Mercado del Pimiento, que acoge la plaza del Raso.

También, está prevista una degustación de productos típicos de Calahorra. Finalizará así una cita con la que los danzantes de Coletores, que además el pasado mes de agosto fueron condecorados con el título de 'Calagurritano de honor', buscaban hacer de Calahorra la capital del folklore juvenil.

Comenta Reporta un error