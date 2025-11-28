Jaque mate romano a Quintiliano

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

Las estrategias en el ajedrez ya no tienen por qué ejecutarse, al menos en Calahorra, sólo con los peones, torres o los caballos tradicionales. Desde ahora los monumentos y figuras más emblemáticos de la ciudad pueden servir de piezas para jugar una partida en la que el 'jaque mate' no se dirija a un rey sino al orador romano Marco Fabio Quintiliano. La iniciativa parte del calagurritano Fernando Barco Soldevilla, que como socio activo de Amigos de la Historia de Calahorra ha querido diseñar un ajedrez calagurritano con la intención de colaborar en la obtención de fondos para esta asociación.

Fernando, aficionado a la impresión en 3D y con una variada colección de reproducciones artesanales realizadas por él (las paredes de su merendero lucen desde escudos con teselas de cedés reciclados hasta maquetas de edificios y vidrieras), le ha dado así un guiño muy local al juego.

Salvo las torres y los caballos, que únicamente están inspirados en la cultura romana, el resto de piezas presumen de ser parte de la historia de Calagurris. El soldado Bebricio, con una réplica en el Mercadal, representa a los peones, mientras que La Moza, el rollo jurisdiccional que se alza al principio de este mismo paseo, se mueve en el tablero como los alfiles. Y si el rey es Quintiliano, la reina, como no, es una reproducción exacta de La Matrona. Para las torres, Fernando ha diseñado una columna romana y para los caballos, la cabeza de un ejemplar de la legión. «La verdad es que con esta pieza tuve muchas dudas. Pensé en poner un caballo con una lanza, pero no terminaba de convencerme», confiesa.

Fernando BarcoAutor del ajedrez de Calahorra«Lo que más me costó es el diseño de las figuras porque se te pueden ir horas y horas diseñando las piezas»

El soldado Sertorio, sin embargo, tenía muy claro que iba a estar en el juego: «Es que durante toda mi vida he visto su figura en el Mercadal y le tengo cariño». «Así que ha quedado un ajedrez romano, pero de la antigua Calahorra», dice satisfecho con el resultado de un trabajo al que el tiempo dedicado es lo de menos. «Lo que más me costó es el diseño de las figuras proque se te pueden ir horas y horas diseñando las piezas», explica este 'maker', que ha aprendido a imprimir en 3D de manera autodidacta. «Empecé haciendo un cuadrado y un círculo, y al final, vas progresando según vas haciendo», señala.

Su primer juego de ajedrez de Calagurris ya tiene destinatario. El próximo domingo, a través de Amigos de la Historia de Calahorra, entregará un ejemplar al Club Calahorrano de Ajedrez, en el Parador, tras el campeonato que se celebra ese día. Para otras personas interesadas en adquirir esta pieza la asociación recoge encargos a través del email amigosdelahistoriadecalahorra@gmail.com. El precio, 150 euros, y el fin, ayudar en la financiación de las muchas actividades que este colectivo lleva a cabo en defensa del patrimonio de la ciudad y la difusión de su historia.

