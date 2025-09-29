Los quintos de 1975 ponen el pañuelo al santo en Rincón de Soto Hoy finalizan las fiestas de San Miguel con misa, procesión, suelta de vacas, encierro de toros e imposición del manto

Los quintos de 1975 en el altar mayor de la parroquia de San Miguel Arcángel de Rincón de Soto

La tercera jornada festiva en honor a San Miguel en Rincón de Soto incluyó ayer por la mañana el espectáculo infantil con toros de ruedas e hinchables de El Torico y degustación de zapatillas de jamón y juegos populares a cargo de La Parrilla en la plaza Gallarza.

También destacó por la tarde el encierro de reses bravas, con astados de la ganadería Ustarroz que atrajo a numerosos aficionados de los alrededores. Después del evento taurino hubo una sesión de bingo a beneficio de la AMPA Entresotos, en la Plaza Gallarza llena de público. También vendió lotería de Navidad,

Ampliar La Plaza Gallarza, llena durante el bingo de la AMPA Entresotos.

Estas propuestas dieron paso a las vísperas de San Miguel en la parroquia, a las 20.00 horas. Los quintos nacidos en 1975 asistieron a la ceremonia religiosa y cumplieron con la tradición de poner el pañuelo festivo al santo, algo que corresponde a los que cumplen 50 años. El sacerdote José Antonio Rubio bendijo los pañuelos rojos que tenían en alto los quintos y luego se anudaron en el cuello. Las oraciones se intercalaron con canciones y al terminar salieron al exterior donde Mónica y Pili subieron por dos escaleras hasta la escultura de San Miguel situada sobre la entrada del templo para ponerle el pañuelo mientras cantaba el coro y la gente aplaudía.

Por su parte, la peña La Ojera tenía previsto finalizar ayer su programa con juegos por cuadrillas a las 00.30 y djs en su sede desde las 00.00 hasta las 03.00.

Los rinconeros celebran hoy el día grande de las fiestas con la madrugadora aurora, a las 06.00 horas, en la que los devotos recorrerán las calles con sus cánticos. A las 11.45 se llevará a cabo la recepción de autoridades en la plaza Gallarza, a las 12.00 comenzará la misa y después saldrá la procesión con la imagen de San Miguel precedida por el manto del santo con la Asociación Amigos del Toro de San Miguel, cuyos integrantes tendrán una comida en el restaurante Avenida.

La charanga local La Pacheca animará las celebraciones en varios momentos del día: a las 11.45, en la procesión, durante el vermú, en la comida de Amigos del Toro de San Miguel y en el pasacalles posterior.

La Asociación Amigos del Toro de San Miguel celebra hoy una comida de hermandad y bingo para recaudar fondos

Uno de los momentos más señalados de estos festejos tendrá lugar desde las 17.30 hasta las 19.30, el acto taurino del toro de San Miguel. Incluirá una suelta de reses bravas, a continuación un encierro de toros y, para finalizar, la colocación del manto bendecido y del collar de cascabeles a uno de los toros de la ganadería Toropasión.

Al mismo tiempo, la Cofradía de San Antón venderá su lotería de Navidad y una vez finalizado el espectáculo taurino habrá sesión de bingo a beneficio de los Amigos del Toro de San Miguel, acto que cerrará el programa.

