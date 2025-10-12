Un día para divertirse en Calahorra

Sanda Sainz Domingo, 12 de octubre 2025, 10:54 Comenta Compartir

El pabellón del colegio Aurelio Prudencio de Calahorra acogió ayer las III Jornadas Lúdicas Ludus Calagurritanum organizadas por el Club Cultural y de Coleccionismo El Lazarillo con actividades para todos los públicos tanto por la mañana como en horario de tarde.

Destacó la alta participación, más que en la edición anterior cuando se celebró en el polideportivo del colegio Quintiliano, según indican los responsables de este evento de ocio. El programa incluyó diversas propuestas durante toda la jornada como torneos de Blood Bowl y torneo 40k (Warhammer 40.000), con las plazas completas desde hace semanas con jugadores de diversos lugares del país.

En dos habitaciones diferentes del recinto hubo dos escape room a lo largo del día, uno titulado 'Misión Z' y otro 'La escuela embrujada' (infantil) que tuvieron muy buena aceptación y se llenaron los pases previstos.

El programa incluyó dos escape room, juegoteca del CJCC, juegos de La Calle 2000, modelismo e impresión 3D

El Lazarillo instaló un puesto de venta con todo lo relacionado con comics, juegos, marcapáginas, sellos y sobres, entre otros objetos. Hubo una zona modelismo en vivo con tres personas de San Sebastián que mostraron como se trabaja con aviones, barcos, coches, entre otras maquetas. No faltó el espacio de impresión 3D con demostraciones de elaboración de diferentes figuras y materiales.

En otra parte estaban las propuestas de juegos tradicionales de La Calle 2000 y la juegoteca con juegos de mesa del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra. Cerca se ofrecieron dos talleres, uno Duplo para los más pequeños y otro de Lego donde los niños pudieron hacer un coche; otro lugar para montar la figura de Playmobil y uno más para pintar un Pokemon que se pudo reutilizar para una partida.

En una pared se instaló una exposición de modelismo con coches en miniatura, Márvel, entre otras propuestas.

En mitad del pabellón estaban las mesas para los campeonatos. Se habían programado de parchís por parejas y puzles (ambos completos) y trivial. En este caso no disputaron eliminatorias porque hubo poco inscritos y se hizo directamente la final.

Por otro lado, se ofreció la posibilidad de realizar intercambios de calendarios, marcapáginas y cromos en horario ininterrumpido. Asimismo, contaron como elemento decorativo con la cabeza de un diablo de gran tamaño de la carroza de la Peña Riojana que este año ganó el primer premio del concurso del desfile de las fiestas patronales.