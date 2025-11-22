Un centenar de citas por Navidad en Calahorra La Casa de Papá Noel, 'Navilandia', que se traslada al Mercadal, el mercado navideño y dos rutas de belenes, entre las citas del programa para estas fiestas

A la Navidad de Calahorra no le faltará de nada. La Casa de Papá Noel, el festival de marionetas, el regreso por segundo año de 'Navilandia' o la ruta de belenes vuelven a ser parte de las principales citas del programa confeccionado por el Ayuntamiento para celebrar estas fiestas. La programación, que presentó ayer la concejala de Festejos, Raquel Moral, se compone de más de un centenar de convocatorias, en las que colaboran también las asociaciones, peñas y clubes de la ciudad.

Principales citas 28 de noviembre: Encendido del alumbrado navideño.

Del 28 al 30 de noviembre: Mercado navideño.

5 de diciembre: Inauguración del belén municipal.

Del 5 de diciembre al 6 de enero: 'Navilandia' en el Mercadal.

23 y 24 de diciembre: La Casa de Papá Noel.

24 de diciembre: Cabalgata de Papá Noel.

27, 29 y 30 de diciembre: Festival de marionetas en el teatro Ideal.

31 de diciembre: Carrera Popular 'San Silvestre'.

5 de enero: Encuentro con los Reyes Magos en el teatro Ideal y cabalgata.

Del 10 de diciembre al 11 de enero: Recinto ferial en el aparcamiento del Silo. El día inclusivo se celebrará el 2 de enero y el día del Niño, el 7 de enero.

El pistoletazo de salida a los actos se dará con el encendido del alumbrado navideño el próximo viernes 28 de noviembre, en la glorieta de Quintiliano (19.00 horas). Una vez más los niños y niñas del coro Cantalegre del colegio San Agustín interpretarán villancicos para amenizar esta cita. Y ese mismo viernes se abrirá al público el Mercado de Navidad, que acercará a la plaza del Raso y a la calle Grande los productos y artículos indispensables para disfrutar de estas fechas. Ya el 5 de diciembre el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, inaugurará (19.00 horas) el belén municipal en el paseo del Mercadal.

Además, las personas que lo deseen podrán llevar figuras del Niño Jesús del belén para que sean bendecidas. A continuación, el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento el espectáculo de música y muñecos animados 'Navilandia', que este año lleva por título 'El taller de los juguetes'. El montaje, que en la pasada Navidad se instaló en la plaza del Raso, se ofrecerá esta vez en el paseo de Mercadal (junto al belén) hasta el 6 de enero.

La ruta de belenes es otra de las convocatorias destacadas del programa con dos itinerarios. Por un lado, el que conforman las representaciones realizadas por el Ayuntamiento y las asociaciones (un total de 10) y por otro, el que ha preparado la Asociación de Belenistas de Calahorra junto a 23 comercios.

La cabalgata de Papá Noel y la de los Reyes Magos son también citas imprescindibles para los más pequeños, que además podrán saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar en el teatro Ideal el 5 de enero. Este año, para evitar que colapse la página web en la que las familias pueden reservar su entrada para el encuentro con sus Majestades, el Consistorio ha introducido varios cambios. Así, el jueves 18 de diciembre estarán disponibles en la taquilla del teatro los tickets para acceder a la sala a las 10.00; 11.00; 12.00 y 13.00 horas. Después, cuando se cierre la taquilla física (14.00 horas), se podrán conseguir entradas en la plataforma 'on line' para las 10.30; 11.30; 12.30 y 13.30 horas.

Por otro lado, las entradas para la Casa de Papá Noel (23 y 24 de diciembre), en la Casa de los Curas', estarán disponibles desde el 15 de diciembre en www.losbolos.es.

Festival de marionetas

En cuanto al festival de marionetas, son tres las funciones programadas: la zarzuela para niños 'Dos marinos en remojo' (27 de diciembre); 'Leocadia y los ratones' (29 de diciembre) y 'Akäshia, el viaje de la luz' (30 de diciembre).

El programa, que podrá retirarse desde el próximo martes en la Oficina de Atención al Ciudadano, cuenta con otras citas clásicas como la Carrera Popular San Silvestre, las matinales de cine, la exposición del concurso escolar de tarjetas navideñas o numerosos talleres infantiles.

