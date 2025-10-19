Campanas al vuelo, tañidos de nuevo

José Manuel Domínguez, de Amigos de la Historia, e Iago y Rafa Puy, en el campanario de San Andrés.

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 19 de octubre 2025, 08:30 Comenta Compartir

En aquella Calahorra agrícola, sin móviles ni televisión y una vida en torno al campo, el sonido de las campanas marcaba el ritmo diario. Por la mañana, el toque de 'maitines' anunciaba el amanecer y cuando llegaba la hora de dejar la faena, y parar para comer, el que sonaba era el del 'Ángelus'. Los campanarios de San Andrés, Santiago y la catedral eran entonces el punto de referencia de la población para saber desde el fallecimiento de algún vecino hasta si había fuego o se avecinaba una tormenta.

Los toques manuales de las campanas avisaban, comunicaban, festejaban y lloraban. Así lo mostró un año más la asociación Amigos de la Historia de Calahorra con los sonidos y vibraciones de los bronces de la torre de la iglesia de San Andrés. Una actividad que sirvió para inaugurar su programa cultural 'Antes de que llegue el invierno' y que contó con la colaboración de la Asociación de Campaneros de La Rioja. Su presidente, José María García, aprovechaba la cita para hacer hincapié en la necesidad de salvaguardar este patrimonio inmaterial en un momento en el que los toques manuales han quedado en desuso.

«Un pueblo se sabe que está vivo por las campanas y por el humo», explicaba el presidente de los campaneros riojanos, aludiendo después al símbolo de identidad, historia y comunidad que representan con unos versos: «Las mejores campanas son las de mi pueblo, porque las campanas de mi pueblo sí que me quieren de veras. Se alegraron cuando nací y llorarán cuando muera».

José María García, Gabriel de la Vega, Orlando Muro, Fernando Muro y Rafa e Iago Puy ofrecieron la exhibición

«Pretendemos hacer un trabajo que no tenemos en esta comunidad: un inventario de campanas, de toques y campanarios»

José María García advertía, pese a ello, que se «está perdiendo el lenguaje de las campanas». «Hemos reemplazado los toques por los tubos de escape de los coches», afirmaba para reivindicar que su sonido vuelva. No a diario, como en aquella época en la que WhastApp sonaba a chino, pero sí al menos en fiestas o eventos importantes. La Asociación de Campaneros de La Rioja espera por su parte recopilar todos esos sonidos del recuerdo. «Pretendemos hacer un trabajo que en esta comunidad autónoma no tenemos: un inventario de campanas, de toques y campanarios», señalaba José María García.

Y ayer desde la torre de San Andrés ofrecieron una muestra de ello con toques tradicionales de Calahorra, Arnedo, Ezcaray y Muro de Aguas. Al mando de las cuerdas de los metales estuvieron José María García, Gabriel de la Vega, Orlando Muro, Fernando Muro y los calagurritanos Iago y Rafa Puy. No faltaron lo repiques ni los volteos. Ni por supuesto, los móviles para grabar los ecos de un tiempo pasado en el que las campanas «no sólo proveían llamadas, sino también protección, consuelo y poder». Después de la exhibición, el público pudo subir hasta el campanario de la iglesia para contemplar los bronces y las vistas del casco antiguo.

La próxima, la catedral

El ciclo cultural de Amigos de la Historia de Calahorra ofrecerá el próximo sábado, 25 de octubre (16.00 horas), la visita a otro campanario de la ciudad, el de la catedral. De otro lado, la asociación ha organizado para esta semanas dos presentaciones de libros en la sala cultural Ermita de la Concepción: 'Antonio Mendizábal y Llorente (1777-1850). Heterodoxia, Liberalismo y Reforma Eclesiástica' de Francisco Javier Díez (día 23) y 'Retrato político de los papas' de Juan Antonio Llorente (día 24). Además, el día 24 Gérard Dufour ofrecerá la charla 'Juan Antonio Llorente y La Rioja.

