De bote en bote en la televisión

Lo de la Álex Calleja con los concursos de la tele comenzó en 2014 cuando después de las clases de Ingeniería –primero en el Grado de Química y después en el de Organización Industrial– en la Universidad de Valladolid se distraía un rato por las tardes con el programa '¡Ahora Caigo'!, que presentaba Arturo Valls. Al calagurritano, que entonces tenía 24 años, no se le daba nada mal responder a las preguntas desde el sofá. Así que sus compañeros de piso le dieron ese primer 'empujón' para que se presentara. «Seis meses después me llamaron para hacer un casting en Valladolid» y fue seleccionado.

«Esa fue mi primera experiencia» y además, una de las más satisfactorias, al menos para el bolsillo. Álex, residente actualmente en Jerez de la Frontera y especialista en gestión y tratamiento de residuos en una importante compañía de reciclaje en Madrid, ganó «los 100.000 euros que te podías llevar». «En el vídeo se me ve saltando, gritando... Imagínate lo que suponía para mí, que todavía no había salido ni al mercado laboral», cuenta de ese primer concurso, al que luego siguieron 'El Cazador' (2021), '25 palabras' (2023) y el más reciente, 'Jeopardy', que este mes ha retirado La 2 de TVE de la parrilla y con el que ha podido llevarse un bote de 80.000 euros.

Aunque Álex nunca ha buscado una continuidad en el sector audiovisual de los concursos –«después de ¡'Ahora Caigo'! no me dio por apuntarme a ninguno»–, su perfil –«suelen buscar gente con cierta chispa, agilidad mental...»– y su manera de ser fuera y dentro de los platós han despertado el interés de las productoras a la hora de buscar candidatos. «Para 'El Cazador' me contactó una persona de casting porque querían hacer un especial con ganadores en diferentes concursos», explica. De ahí le propusieron participar en 'Alta tensión', «pero no lo pude cuadrar por el tema laboral».

«Intento quedarme con las cosas y ver documentales de temas que me interesan»

La misma productora le contactó más tarde para '25 palabras', que pudo compatibilizar con su trabajo en esa época en una empresa de servicios medioambientales en Cuenca. «Madrugaba más para sacar las horas suficientes para hacer todo el trabajo e iba a Madrid a concursar por las tardes», explica. En aquel concurso se acumuló un bote de un millón de euros que no logró ganar. Aún así pudo llevarse 50.000 euros y muy buenos recuerdos con el presentador Christian Gálvez, quien incluso le llegó agradecer públicamente su paso por el programa.

¿Qué vas a hacer con el dinero? es la pregunta más recurrente que le hacen tras ganar el dinero del bote. «Te puedes dar algún capricho, pero el año que viene me caso y me voy a meter en una hipoteca», dice quien desde el principio ha tenido claro que buena parte del premio, la que queda tras pasar por Hacienda –«los 100.000 suenan muy bien, pero luego no son 100.000»– la destinaría a ahorro o inversión. Así, su primer bote lo dedicó a formarse en el extranjero.

¿Pero te preparas para los concursos? es otra de las preguntas que suelen hacerle. «No tiene sentido estudiar como un loco, por que no sabes qué te van a preguntar. Solo intento quedarme con las cosas y ver documentales, pero de temas que me interesan», aclara este calagurritano que ha aprovechado también los concursos para poner en el mapa a Calahorra, bien sea llevando un pañuelo de la peña Philips o aludiendo al grupo de danzas Coletores. «Me gusta mencionar de donde soy y tengo mucho cariño a mi ciudad», sostiene.

