Y con el belén, la Navidad al completo

Coliseo romano, en el belén municipal, que este viernes fue visitado por numeroso público.

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:49 | Actualizado 23:00h. Comenta Compartir

A Calahorra le faltaba abrir al público su belén municipal para dar comienzo a la Navidad al completo. La representación, que preside el paseo de Mercadal, se inauguró este viernes ante numeroso público y con la bendición del obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya. El prelado bendijo el montaje y a la alumna del IES Marco Fabio Quintiliano, Irene Acedo, le tocó encender las luces como reconocimiento al premio Extraordinario de la ESO en La Rioja con el que acaba de ser condecorada. En la cita tampoco faltaron los villancicos, que en esta ocasión ofreció la cantante y guitarrista calagurritana Erika Ruiz.

El montaje del belén municipal, realizado cada año por los operarios del parque municipal de servicios y obras, guardaba este año una sorpresa: el cambio de ubicación de su característico portal de grandes dimensiones, trasladado ahora junto al monumento de La Moza. Debido a esta modificación, en la maqueta se ha colocado otro portal con figuras más pequeñas y acordes al tamaño del resto de piezas que la componen.

La representación, de 300 metros cuadrados, mantiene, por otra parte, las reproducciones de los edificios más emblemáticos de Calahorra como la catedral, el teatro Ideal, el humilladero, las iglesias de Santiago y San Francisco o el santuario del Carmen, así como pasajes de la historia de la ciudad como la escena del martirio de los patronos, San Emeterio y San Celedonio.

No faltan tampoco las calles más identificativas. Así, el Raso, la plaza Montecompatri y la glorieta de Quintiliano cobran protagonismo junto a escenas típicas del día a día del municipio como el mercadillo de los jueves y las huertas con sus verduras

En el otro lado del conjunto se encuentran figuras y pasajes tradicionales de cualquier belén, como el nacimiento, la anunciación a los pastores, la adoración de los Reyes Magos. Además, se incluyen edificios característicos de la época romana como el coliseo.

De otro lado, como novedad, el Ayuntamiento ha instalado junto a la maqueta el espectáculo 'Navilandia' de muñecos autómatas, que cuenta una historia navideña a los más pequeños.

Temas

Navidad

Calahorra

Reporta un error