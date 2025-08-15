Briñas festeja por la Virgen de la Asunción La localidad riojalteña celebró una misa y una procesión por las calles, seguidas por un multitudinario vermú en la plaza

Las terrazas de la plaza se encontraban llenas durante el vermú del mediodía.

María Caro Viernes, 15 de agosto 2025, 18:23

La localidad riojalteña de Briñas ha celebrado este viernes el día grande de sus fiestas con las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción. Con esta jornada alcanzan este sábado el ecuador de unos festejos que finalizan el domingo.

Ha comenzado el día con misa en la iglesia dedicada a la patrona y, posteriormente, una procesión con su imagen ha recorrido las calles de la localidad.

Al finalizar, la plaza se ha llenado de vecinos y veraneantes que ocupaban las terrazas y disfrutaban también con la presencia de varios 'food trucks'.

El vermú ha estado amenizado por el grupo Swingtronics. Todo el mundo ha acudido con sus mejores galas.

Tras un buen descanso vespertino, la alegría y la fiesta han regresado a la plaza con una degustación a cargo de la peña 'El Tempranillo'.

A las 23.00 horas comienza la noche temática de 'Los 80' con el concierto del grupo 'Tres Hermanos', seguido por decenas de vecinos. Después será el turno de Dj Tony, y a las 2.00 horas, el toro de fuego volverá a animar la madrugada festiva.

«Está siendo un día precioso, a pesar de calor»

«Está siendo un día precioso, a pesar de calor –reconocía la alcaldesa de la localidad riojalteña, Silvia Bahíllo–. Como cada año, hemos diseñado un amplio programa de actividades en uno de los fines de semana que más personas acogemos, y es muy satisfactorio ver que la gente acude a ellas y disfruta de su pueblo».

Ampliar La alcaldesa Laura Bahíllo y autoridades, en la iglesia de la Asunción. María Caro

Deporte en el río, disfraces, bingo...

Este sábado, se incluye en el programa oficial el deporte por el río Ebro, ya que se podrá disfrutar desde las 11.00 horas de las piraguas para después dar paso a la fiesta de la espuma en la plaza. Después de una degustación, por la tarde tendrá lugar el concurso de disfraces infantil y también habrá noche para jugar al bingo junto a Disco Móvil Krossko.

Para concluir, el domingo a las 13.30 habrá un vermú amenizado por Carlos Pérez y por la tarde se podrá adquirir un vino más un pincho por 5 euros en la plaza del pueblo.

