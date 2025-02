La boutique de ropa que no pasa de moda

Diego Marín A. Logroño Sábado, 8 de febrero 2025, 09:10 Comenta Compartir

Nalda tiene casi de todo: un castillo, unas cuevas rupestres, una nevera, dólmenes, un espacio de creación artística, un 'bike park', cooperativa de frutas... Casi solo faltaba lo que ya tiene, una tienda 'vintage'. A raíz de los mercados que organiza la asociación El Colletero centrados en el concepto de 'huella 0', con productos de cercanía, segunda mano y reutilizables, ahora han habilitado una zona en el 'EspacioComün' de la cooperativa Nuestra Señora Villavieja donde recogen ropa y otros objetos donados que ponen a la venta por «precios módicos». Así, es posible encontrar abrigos y americanas de segunda mano y en buen estado por 10 euros.

Aunque la recaudación se destina a financiar los proyectos de El Colletero, también cabe destacar que la asociación no cobra a las personas que tienen necesidad y acuden al 'Espacio Vintage', que así se llama la tienda, en busca de alguna prenda. «Si vemos que hay gente que necesita ropa, se la damos. Hemos donado varias chaquetas y pantalones a personas necesitadas», advierte Fabiola Pérez, presidenta de El Colletero. «De momento solo abrimos una vez a la semana (los viernes de 18.30 a 20.00 horas), aunque esperamos tener más movimiento de cara al verano. La idea es comunicar que la ropa tiene más usos. Aquí en los pueblos los críos han heredado la ropa de sus hermanos mayores o primos y queremos continuar con eso entre amigos», destaca Fabiola Pérez.

Disponen, sobre todo, de ropa de mujer, chaquetas, blusas, vestidos, bolsos, botas... pero también camisas, pantalones y americanas de hombre. Y hay alguna joya a medio camino de lo bizarro y lo 'kitsch', como camisetas con el lema «¡devolvedla!» y la imagen de la virgen de Villavieja, que fue robada de la ermita y recuperada en 1995, vestidas en las protestas de aquel año. «Aunque cada vez menos, a veces nos da apuro llevar ropa de segunda mano pero, si está en buen estado, ¿por qué no? Incluso puede ser una categoría: «Esto me lo he comprado en la tienda 'Espacio Vintage' de El Colletero»

