La banda de música anima el vermú en Ezcaray

La banda municipal Santa Cecilia de Ezcaray fue este domingo la encargada de animar la hora del vermú a los vecinos y cientos de visitantes que se encontraban de viaje en la localidad riojalteña.

De esta manera, el quiosco de la plaza se dispuso para que los componentes, dirigidos por Luis María Monge Azurmendi, interpretaran los animados ritmos en esta cita incluida en la XXVIII edición del Festival Internacional de Jazz Villa de Ezcaray.

Próximos días Viernes 11 de julio El pianista español Moisés P. Sánchez abrirá este segundo fin de semana del festival a las 20.15 horas y estará acompañado por Pablo Martín Caminero al contrabajo y Borja Barrueta a la batería. Además, a las 00.15 horas, el vibrafonista Arturo Serra y el saxo tenor Santi de la Rubia ofrecerán un concierto en Echaurren Tradición.

Sábado 12 de julio El pianista danés Carsten Dahl ofrecerá un concierto junto al contrabajista sueco, Daniel Franck, y el baterista danés, Martin Andersen en el parque Tenorio.

Domingo 13 de julio Clausura del festival con un recordatorio especial aEbbe Traberg y donde La banda municipal de Santa Cecilia realizará un cierre mágico en la plaza de la Verdura a las 13.15 horas.

Así, el repertorio fue muy variado, pasando por jazz, blues, swing y temas propios. Arrancaron con la famosísima canción 'Oh happy day' que animó al público a entonar al ritmo de los músicos.

A ella le siguieron otros temas como 'The blues factory', Big Band Stomp' o 'Variazioni in blue', que despertaron el ritmo del público. Finalmente, con 'Smoke on the water' e 'Improvisación', la canción del director Luis María Monge.

Así dio por concluido el primer fin de semana del festival que ha contado con grandes citas como La Rioja Big Band, Daniel Amatriain, Jessie Gordon Quintet y Marcos Collado Quartet.

Todos estos músicos realizaron la mejor de las aperturas de este festival que congrega cada año a los artistas más potentes del panorama nacional e internacional sin olvidar los talentos riojanos.

Además, estos excelentes intérpretes mezclaron la cultura gastronómica regional con los acordes y los paisajes, aunque la cita del pasado sábado, que estaba organizada para que se celebrase en el parque Tenorio, se celebró finalmente en el Real Teatro debido a la alerta naranja por lluvia y tormentas.

El próximo viernes 11 de julio se reanudará el festival en este segundo fin de semana con el gran pianista español Moisés P. Sánchez, quien ofrecerá un lenguaje propio y una rica combinación de las más diversas influencias. Además, estará acompañado en el parque Tenorio por una rítmica de primera línea: Pablo Martín Caminero al contrabajo y Borja Barrueta a la batería. Un concierto que servirá como homenaje a Juan Claudio Cifuentes, divulgador musical especializado en jazz, en el décimo aniversario de su muerte.

Ya por la noche, a las 00.15 horas, se fusionarán de nuevo jazz y gastronomía, en este caso, en Echaurren Tradición donde los asistentes podrán cenar mientras disfrutan de un concierto vibrante del gran vibrafonista Arturo Serra junto al saxo tenor Santi de la Rubia.

El sábado se reunirán, también en el parque, cuatro grandes nombres en lo que desde la organización se ha denominado la «joya del festival». El cartel contará así con uno de los mejores pianistas de Europa, el danés Carsten Dahl. A él se unirá el contrabajista sueco, Daniel Franck, y el baterista danés, Martin Andersen.

Y la clausura del festival del domingo servirá para recordar a Ebbe Traberg con el cierre mágico que propondrá la Banda Municipal de Música.

