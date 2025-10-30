Autol prepara la exaltación de sus champiñones y setas

Imagen de la cata maridaje gastromusical de 2024 que cada año llena la carpa municipal en las Jornadas del Champiñon y Seta de Autol.

Hoy se llevará a cabo la presentación de las '15 Jornadas del Champiñón y Seta de Autol' que durarán hasta el 2 de noviembre. El acto de apertura comenzará a las 20.00 horas en el auditorio municipal y contará con la presencia del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; la consejera de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural, Noemí Manzanos; la alcaldesa, Catalina Bastida; el presidente de la Federación Española de Cofradías Gastronómicas y Vínicas, Carlos Martín; la presidenta de Asochamp, Rebeca Lavega; y el director de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja, Abencio Millán.

La ceremonia estará dirigida por el periodista y presentador de TVE, Jesús Álvarez Cervantes, y acudirán autoridades locales y empresas del sector entre otros invitados.

Después, se inaugurará la exposición de especies cultivadas en la carpa municipal de la calle Alberto Martín Gamero y está prevista una degustación de champiñón y seta, con vino de Bodegas Marqués de Reinosa de Autol. La muestra incluye un homenaje a los citados productos por parte de las empresas colaboradoras, exposición de fotografías, vídeos, proyección de audiovisuales explicando los cultivos y un stand de simulación de estos cedido por el Ctich.

La cata maridaje del viernes ha reducido su aforo a 360 plazas y las entradas están agotadas

Hoy también comienza la ruta gastronómica de pinchos y tapas de champiñón y seta por los bares de Autol. Participan trece establecimientos y se podrán degustar sus recetas hasta el domingo 2 de noviembre. Cada pincho, con vino tempranillo tinto o tempranillo blanco de la Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa costará 3,50 euros.

El viernes, uno de los momentos destacados será la cata maridaje gastromusical que este año ha reducido su aforo a 360 plazas (unas 50 plazas menos que en ocasiones anteriores) con el objetivo de mejorar la experiencia del público y facilitar el trabajo de los camareros, en la carpa municipal. Las entradas disponibles, al precio de 12 euros, se agotaron en 16 minutos el día de su venta, el lunes.

Por otro lado, el sábado tendrá lugar la propuesta con más afluencia de público, la cocina popular en directo y degustación en la que participan los colectivos de Autol, en las carpas de la calle Doctor Remón, en horario de mañana y tarde. Este año se presenta con varias novedades. La primera consiste en la instalación de una zona a cubierto para que los asistentes puedan disfrutar del evento si llueve. La segunda es la venta de copas serigrafiadas con el logo de las jornadas y cuelgacopas. Se podrán adquirir por 2 euros, en los puntos de venta de tiques y de esta manera se evitará la utilización de vasos de plástico, además de servir como recuerdo de las jornadas.

El mercado artesanal, las fotos con 'Picuchampi', la música del Micelio Festival, la ludoteca infantil y las visitas guiadas son otros actos incluidos en el programa a partir del viernes.