La Asunción y San Roque, de procesión

Aguilar del Río Alhama ha celebrado este viernes el día de la patrona con unos actos religiosos que han estado presididos por el obispo de Nacala (Mozambique), el aguilareño Alberto Vera Aréjula, acompañado por el párroco del Alhama, el cerverano Eduardo Torres. Después de la misa riojana, cantada por el coro parroquial, los estandartes y las imágenes de la Asunción y del copatrón, San Roque, han salido por las calles acompañados de feligreses, autoridades, los Espigadores y la charanga Zierrabares, que ha interpretado su repertorio procesional.

Este virnes también se ha llevado a cabo el primer encierro de reses bravas de estas fiestas, que continúan este sábado, día de San Roque y del niño.

El programa comenzará con un parque infantil en el patio del colegio, a las 10.30, misa en honor al copatrón y encierro chiqui por las calles Escuelas y Carlos Moreno a las 12.00, lluvia de caramelos desde los balcones del Ayuntamiento, fiesta de la espuma en el patio del colegio y, a las 18.00 horas, el segundo encierro de reses bravas amenizado por la charanga Zierrabares. Al terminar, los músicos harán un pasacalles acompañados por la comparsa de cabezudos.

Los quintos de 2007 organizan una degustación de tortilla de patatas en el quiosco a las 20.00 horas y un desfile y concurso de disfraces infantiles a las 21.00. A esa hora, la orquesta Bacanal ofrecerá su primera actuación en la plaza de España y a las 00.00, la segunda sesión de baile.