Los primeros pasos desde la arnedana hasta la riojana

La plaza Nuestra Señora de Vico asistió en la tarde de este vierners a decenas de abrazos, de saludos, de reencuentros. Era la escena siempre entrañable y emocionante que daba inicio a la 41 Valvanerada Scout, que partió este viernes de la ciudad del calzado tras recibir los saludos de la patrona arnedana, la Virgen de Vico, para emprender cuatro jornadas de marcha y llevárselos a primera hora de la tarde del lunes a la riojana, en su monasterio, en Valvanera.

Esa escena de volverse a sonreír entre gentes que quizá se ven entre Valvanerada y Valvanerada se dio antes o después de dejar las maletas en el camión de apoyo. Antes o después de acudir a la mesa donde integrantes del organizador club Vallaroso certificaban la inscripción y entregaban la acreditación. Un ritual que se da año tras año, las más veces en el atardecer, ayer a pleno sol veraniego. Depende ese paisaje del puente festivo que elige el grupo scout Vallaroso para compartir su evento anual más importante. Suele caer en el del Pilar, o en el de Todos los Santos... En esta edición, en el de la patrona de Arnedo, la Virgen de Vico, aprovechando el lunes festivo en la ciudad –quizá el no serlo en otros lugares hizo que no se agotaran las plazas.

Tras los saludos, la acreditación y dejar las mochilas, otro ritual: subir a la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián a recibir la bendición de la patrona y sus saludos para la riojana. «Que tengáis una peregrinación preciosa, unos días que crean recuerdos», les bendijo el párroco Javier Martín.

Esperaba la cinta inaugural con la alcaldesa. Con el dúo Gary-Gary animando con la música del verano y sus disfraces el ambiente, decenas de personas se arremolinaban a ambos lados de la calle Juan Carlos I para saludar y despedir a los andantes. En total, 75, que se convierten en 110 personas que comparten la Valvanerada con los grupos de apoyo, cocina, Cruz Roja, Protección Civil... Todos ellos se ponían en marcha superadas las 19.15 horas de la tarde hacia Munilla. Con sol, lejos de la lluvia del año pasado.

La primera es la única etapa vespertina de la Valvanerada. Desde al vecina villa del Cidacos parten hoy hacia Jalón de Cameros, desde donde conectarán el domingo con Ortigosa. De ahí, los últimos kilómetros el lunes para llegar a primera hora de la tarde, y algo más de cien kilómetros después de marcha y convivencia por la sierra riojana, hasta el monasterio de Valvanera. Después de decenas de historias, recuerdos y crecimiento personal.

