El túnel del (buen) tiempo

El arbolado de avenida del Cidacos constituye un refugio climático natural gracias al túnel de sombra que genera.

Ernesto Pascual Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:49

En días como estos en los que parece que la segunda ola de calor de este verano no quiere irse de nuestras tierras, vuelve a pronunciarse como un mandamiento eso de que lo mejor del sol es la sombra. Y no hay mejor sombra que la de los árboles. Desde ese punto de partida, y en la defensa que siempre realiza de los beneficios de los árboles en la ciudad, el jefe de la brigada municipal de parques y jardines del Ayuntamiento de Arnedo, Carmelo Pérez-Aradros, ha realizado un informe sobre la influencia de éstos ante estos momentos de calor. Y los números son definitorios: si al sol la temperatura alcanza los 42,7 grados, a la sombra se reducen a 33,9.

Son datos que Pérez-Aradros tomó en una observación el 19 de junio a las 16.00 horas, en la primera ola de calor de este verano, en la avenida del Cidacos, una de las vías donde más contraste se da entre las zonas de sol y las de sombra bajo un túnel de árboles.

Pero esa diferencia de 9 grados es «más llamativa» en la superficie: si el asfalto alcanzaba los 53,3 grados al sol, bajo la sombra se quedaban en 34,5 grados. Y aún más: elementos urbanos como fachadas o barandillas metálicas llegaban a superar los 60.

La temperatura en elementos urbanos como fachadas o barandillas metálicas llegó a superar los 60 grados

«Estos datos evidencian la urgencia de repensar nuestras ciudades y adaptarlas para hacer frente al calentamiento urbano, también conocido como isla de calor, fenómeno que eleva varios grados la temperatura en las zonas urbanas respecto a las áreas rurales circundantes, debido principalmente a la acumulación de calor en edificios y pavimentos, y al uso de vehículos y aparatos de climatización», expone el informe del jefe de la brigada municipal de parques y jardines.

Desde esa reflexión, la ciudad del calzado apunta refugios climáticos al aire libre como el parque del Cidacos, el parque de Gloria Fuertes, el de Entreviñas o la propia calle avenida Cidacos, donde el Ayuntamiento instaló bancos a la sombra de árboles y puntos de agua potable. Uno de ellos, junto a la escuela infantil.

Este informe sirve para reforzar la defensa del arbolado urbano como herramienta de primer orden en la ciudad, por proporcionar sombra pero también por la evapotranspiración, el proceso natural por el que liberan parte del agua que absorben a través de sus hojas y que refrescan el ambiente y mejoran el confort térmico. Así, y ante un futuro en el que las temperaturas seguirán haciéndose más extremas, Pérez-Aradros apuesta por aumentar la presencia de árboles en calles en las que carecen de sombra suficiente, como el casco antiguo.

