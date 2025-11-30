Un teatro con adornos navideños

El arnedano Javier Martínez Losa llevará la adaptación de 'Las ratas' al Cervantes después de estrenarla en el Pendoneo por la Rencle Bodegas.

La última programación del año 2025 del Teatro Cervantes de Arnedo salta a 2026. Porque su cartel para diciembre contempla varias de las citas artísticas que su escenario y pantalla acogerán con motivo de la Navidad, que se extienden, claro, hasta los primeros días de enero.

Calendario Jueves 4 Cine club con la española 'Jone, a veces', por 4 euros a las 20.30 h.

Sábado 6 Musical inclusivo 'Dumbo' con AMAC a las 19.30 h. con invitación.

Domingo 7 Cine comercial con 'Los domingos' a las 19.30 h. por 6 euros.

Jueves 11 Cine club con la tunecina 'La voz de Hind' a las 20.30 h. por 4 euros.

Sábado 13 Concierto solidario por Palestina con Elena Aranoa por 10 euros a las 19.30 h.

Domingo 14 Cine comercial con 'Nuremberg' a las 19.30 h. por 6 euros.

Miércoles 17 Festival de Navidad del colegio La Estación a las 16.30 h, con invitación.

Jueves 18 Cine club con la británica 'Urchin' a las 20.30 por 4 euros.

Sábado 20 Concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz a las 19.30 horas por 3 euros.

Domingo 21 Concierto de Navidad de la Agrupación Musical Santa Cecilia a las 19.30 horas por 5 euros.

Viernes 26 Cine club con 'Valor sentimental' a las 20.30 horas por 4 euros.

Sábado 27 Teatro musical con 'Las 4 estaciones ya no son lo que eran (Christmas edition)', de Teatro Che y Moche, a las 19.30 horas por 12 euros.

Los dos primeros fines de semana traerán una llamada a la conciencia: el sábado 6 de diciembre, con el musical inclusivo 'Dumbo', por la Semana de la Discapacidad de la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca; y al siguiente, también a las 19.30 horas, un concierto solidario por Palestina de la mano de Elena Aranoa por 10 euros.

El ambiente navideño impregnará el mes, comenzando el miércoles 17 con el festival del colegio público La Estación y siguiendo con los conciertos de Navidad de la Escuela de Música el sábado 20 y de la Agrupación Musical Santa Cecilia el domingo 21.

Ya en plenas Navidades, el sábado 27 el Cervantes acogerá teatro musical con 'Las 4 estaciones ya no son lo que eran. Christmas edition', de la compañía Teatro Che y Moche, y al día siguiente recibirá el Festival de Marionetas y Teatro Infantil con la obra 'La Bruja Rechinadientes'. «En estas fechas, hemos querido responder a la demanda de actividades infantiles y para el público familiar», explicó la edil de Cultura, Chus Zapata.

Tras el bingo solidario y concierto del Coro Calvete el martes 30, el actor arnedano Javier Martínez-Losa llevará al Cervantes el sábado 3 de enero su adaptación de 'Las ratas', de Miguel Delibes, que estrenó en el Pendoneo.

El cine club Primera Fila abrirá este programa, con proyecciones los jueves a las 20.30 horas por 4 euros la entrada y la opción de los bonos para seis cintas por 21 euros. Compartirá la española 'Jone, a veces' el 4 de diciembre, la tunecina 'La voz de Hind' el 11, la británica 'Urchin' el 18, pasa de jueves al viernes por navidades con la noruega 'Valor sentimental' el 26 y la irlandesa 'Bugonia' el 2 de enero para llegar al jueves 8 con la iraní 'Un simple accidente'.

El cine será comercial cada domingo a las 19.30 euros por 6 euros la entrada y opción de abono para seis por 30. Precisamente inicia diciembre la española 'Los domingos' el 7, cuya directora, Alauda Ruiz de Azúa, estuvo en el monasterio de Vico para inspirarse en la vida religiosa. Continuará el 14 con 'Nuremberg' antes de saltar al 4 de enero con 'Avatar, fuego y ceniza'.

