Palabras de amor para traer alegría en Arnedo

Silvia Hernández recibió el zapatero de bronce como agradecimiento de la ciudad a la labor de la Fundación Francisca Bretón.

Jueves, 25 de septiembre 2025

El atardecer de este jueves pudo ser uno más en otras localidades riojanas. No en Arnedo. El del 25 de septiembre es un anochecer que se viste de gala y expectación. Una mezcla de sensaciones que sirve para compartir emociones en el Teatro Cervantes, el escenario donde la lectura del pregón a cargo de Silvia Hernández, en representación de la Fundación Francisca Bretón, y la proclamación de las representantes de la juventud aceleraron de forma definitiva la recta final hacia el inicio de las fiestas patronales de la ciudad del calzado. Hacia el estallido este mediodía de la 'bomba' que anunciará los días grandes por los santos patronos médicos Cosme y Damián, que vivirán en las calles hasta el 2 de octubre.

Se iba apagando la luz del jueves cuando el Grupo de Danzas de Arnedo dio los primeros pasos desde la puerta del Ayuntamiento hacia la del Cervantes. Detrás, la Agrupación Musical Santa Cecilia y la Corporación acompañando a las representantes de la juventud y a la pregonera. A ambos flancos de las calles, cientos de arnedanos con una sonrisa en la boca, aplausos en las manos y ese gusanillo de sentir ya próximo el inicio festivo.

En el Cervantes, las coloridas butacas llenas. Y expectantes. Era el momento de la emoción y la ilusión. Fueron sonando canciones elegidas por ellas para hacer más especial el momento en el que subieron al escenario, del brazo de familiares, para recibir la banda, para ser representantes en nombre de todos los arnedanos: Lucía Fernández de Blas, del Club Taurino; Nerea Ruiz-Alejos León, de los Vecinos del Casco Antiguo; y Ana Sáenz Sanz, de Amigos de Arnedo. Por último, desde la Plaza Primero de Mayo, la representante de la juventud arnedana 2025, Marta Núñez Pérez-Medrano. Con la emoción contenida, su antecesora, Shaila Chacón, le vistió con la banda institucional, con el legado. Ambas se miraron y sonrieron con emoción. La misma con la que les ovacionó todo el Cervantes.

Silvia Hernández subrayó que el eje vertebrador de la Fundación es la generosidad de Arnedo

Solo quedaba pregonar las fiestas para darles paso. Fue el turno de Silvia Hernández Bretón, que habló en nombre de la Fundación que cumple cinco años y medio trabajando por las personas con trastornos cognitivos en la ciudad. El homenaje ya había comenzado con la participación de varias voluntarias presentando el acto junto a Leire Jiménez. Hernández relató tres historias, acompañadas de tres columnas con zapatos. Una, la de su familia, «humilde, trabajadora y con determinación, que transforma sueños en realidades», como el impulso desde Calzados Pitillos a la Fundación. La segunda, un homenaje al calzado «que es identidad». Y repasó la gastronomía, las costumbres y tradiciones, la riqueza del patrimonio como las cuevas de los Cien Pilares, los valores del trabajo y la entrega. La tercera historia fue la de su madre, con uñas rojas y tacones altos, como ella, la de su padre, hermano e hijos para llegar a la Fundación, «cuyo eje vertebrador es la generosidad y el amor de Arnedo». A sus usuarios dejó a través de un vídeo los vivas a Arnedo y a los santos. A todos, una enseñanza: «Quiérete, respétate y honra lo que eres, para que tu luz sea faro para los que te rodean -sonrió-. La elegancia no está en los zapatos, sino «n la huella que dejamos».

Tras la ovación, llegaron las danzas tradicionales y la batuta de la Agrupación Musical. Entre las piezas, el 'Himno a los santos'. A muchos se les erizó la piel. Las fiestas ya están aquí.

