Las palabras que anticipan la fiesta en Arnedo Silvia Hernández ofrece hoy el pregón de fiestas en un acto que proclamará a las representantes de la juventud arnedana

La edil de Festejos y Juventud con las representantes de la Juventud: Lucía Fernández de Blas, Marta Núñez, Nerea Ruiz-Alejos y Ana Sáenz.

Ernesto Pascual Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

El 26 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de los arnedanos. A las 12.00 horas de ese día inolvidable comienzan sus fiestas patronales en honor a los santos patronos médicos Cosme y Damián. Es un día de calle, de explosivo jolgorio, de agitada alegría. Pero, antes, hay otra fecha ligada indisolublemente en el calendario: un 25 de septiembre que tiene otro sentir, en el que la algarabía todavía espera y manda la solemnidad, la emoción y la ilusionada espera. Hoy, es el pregón de las fiestas patronales y la proclamación de las representantes de la juventud arnedana para estas jornadas y para todo el año.

Como tantos momentos en las fiestas de la ciudad del calzado, la tradición marca el guion para esta víspera. Las protagonistas se encontrarán sobre las 20.00 horas en el Ayuntamiento. De ahí, abriendo el desfile el Grupo de Danzas de Arnedo y la Agrupación Musical Santa Cecilia desde las 20.15, la Corporación arnedana acompañará a quienes se llevarán hoy todas las miradas: la pregonera de estas fiestas, la presidenta de la Fundación Francisca Bretón, Silvia Hernández Bretón, y las cuatro jóvenes que representarán a la ciudad desde que queden proclamadas.

El destino será el Teatro Cervantes, cuyo escenario se llenará de emoción en el inicio de la velada. Junto a sus familiares, subirán las cuatro jóvenes al escenario entre los aplausos y piropos del público. Así, Shaila Chacón Hernández cederá la banda de representante de la juventud a Marta Núñez Pérez-Medrano, de la Asociación Plaza 1º de Mayo. Junto a ella, serán también vestidas con la banda Lucía Fernández de Blas, del Club Taurino Arnedano; Nerea Ruiz-Alejos León, de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, y Ana Sáenz Sanz, de Amigos de Arnedo.

Shaila Chacón vestirá con la banda de representante de la juventud arnedana a Marta Núñez Pérez-Medrano

Con ellas coronando el escenario, lo tomará la encargada de pronunciar las palabras que anticipan tanta alegría. Hernández extendió a todos los usuarios, trabajadores y voluntarios el reconocimiento a una fundación que busca mejorar la calidad de vida a personas con trastornos cognitivos de todas las edades y a sus familias. Sin adelantar el contenido de sus palabras, Hernández dejó ver que «me gustaría que el pregón sea un reconocimiento a las personas que están detrás de la fundación, junto a las que impulsan el sector del calzado, que es de donde nacemos».

La velada servirá también para entregar los premios a los ganadores de los concursos convocados por el área de Cultura, como el del cartel anunciador de las fiestas, los literarios y el de investigación Felipe Abad León. Como es tradicional, actuarán el Grupo de Danzas y el colofón de la Agrupación Santa Cecilia.

Comenta Reporta un error