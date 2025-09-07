El pimiento da aroma al Pendoneo

Ernesto Pascual Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:50 Comenta Compartir

Los pasos este fin de semana tiraban hacia arriba en la ciudad del calzado, encarando la pendiente desafiante de la calle Campanario para encarar la extensión de San Miguel y sus ramales. Porque el ambiente estaba en la Rencle Bodegas... En el cuarto Pendoneo.

Tras una tarde y una noche largas y multitudinarias en las que se convirtió en toda una fiesta entre músicas varias y muchos brindis, el Pendoneo se desperezó en el mediodía de este domingo con calma, tranquilo, como el bochorno que nublaba el cielo. Y con aroma a pimiento. Desde su primera edición, la organizadora Asociación de Vecinos del Casco Antiguo ha querido hacer protagonista en la segunda jornada del Pendoneo a la hortaliza. Exhibiendo en cestos las distintas variedades –el najerano, el del cristal, el de Lodosa...–, unas parrillas asaban varios. Iban para degustar. Y el aroma embriagador era el mejor reclamo para que se acercara el público. En esta edición, multiplicaron hasta tres las recetas las que ofreció la degustación, cada una por 5 euros: cazuelita de pimientos con ajo y aceite y otra con huevo por la Asociación y una con pechuga al vino blanco por el chef Gabriel Pérez Gaona.

Era uno de los atractivos de la segunda jornada de estas jornadas gastronómicas y culturales, que se centró en la mañana y mediodía. Acudió de nuevo mucho público atraído por la oferta de actividades programada por el Casco Antiguo con el patrocinio de Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja. Los más pequeños pudieron inscribirse en el vermú creativo para pintar sus bolsas de tela, Irene Gandía mostró cómo tejer raíces con cada nudo y mimbre en el taller de cestería en uno de los calados, en otro se saboreaba chocolate artesano con vino, otro prensaba uva y ofrecía vino y bocata de jamón... De nuevo, el patio de la calle Roca era el escenario para que Javier Martínez-Losa Zapata interpretara una adaptación de 'Las ratas' de Delibes. Además, muchos buscaban la frescura de los calados abiertos para visita ante el bochorno imperante. Eso sí, salieron a disfrutar de la revisión de la copa de Jiménez con Jota y de los ritmos cálidos de Colectivo Panamera.

