Los pendones vuelven a colgar en San Miguel

Pasan la mayor parte del año en silencio, cobijando la oscuridad. Algunas, las más preparadas y actualizadas, despiertan algún fin de semana para acoger comilonas de cuadrillas, de familias... Pero la mayoría de las que horadan la peña en el entresijo de calles alrededor de la de San Miguel, en el corazón del casco antiguo arnedano, reposan como los caldos que guardaban décadas atrás hasta que estuvieran listos. Hasta que sus propietarios colgaban un pendón en el umbral como señal de que los vinos habían llegado a su punto, que ya podían pasar de la cuba al vaso. Como en esos momentos décadas y siglos atrás, esa zona, la conocida como Rencle Bodegas, vuelve a ser este fin de semana sinónimo de encuentro, brindis y alegría.

En la mañana de este domingo 11.00 Asado de pimientos con degustación a las 12.30 y vermú creativo.

11.30 'Las ratas' con Zapata en el patio La Roca, cata de chocolate en calado Mazuelo, taller de cestería en Maturana.

12.30 Concierto de Jiménez con Jota en el escenario.

13.15 Concierto del Colectivo Panamera en el escenario.

En su cuarta edición, promovido por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo con la colaboración del Ayuntamiento y del Gobierno de La Rioja, los sonidos callejeros de New Orleans de la banda Dixiemulando echaron a andar en la mañana de ayer este Pendoneo por la Rencle Bodegas. Desde entonces, las puertas de las cuevas se abrieron, con los pendones colgando, para llenarse de vida: una degustación de vino con bocata de jamón y pimiento verde a la vez que se recuerda el prensado de la uva; un concierto de Tres Navíos con temas de siempre con vino y fardelejo; una cata de chocolate y vino en el nuevo calado Mazuelo... en una calle Roca a la que se ampliaba el Pendoneo y por la que si seguías ascendiendo te topabas con el actor arnedano Javier Martínez-Losa Zapata interpretando el magistral texto de 'Las ratas' de Miguel Delibes...

Una zona de celebración se convertía en lugar de encuentro cultural a la vez que mercado de kilómetro cero. Con un sol que invitaba a buscar la sombra, a medida que se acercaba el mediodía las calles se llenaban, también los puestos y las copas.

Para las 14.00 horas, cuando La Orquestina Anarco Yeyé ponía a bailar con clásicos de la música castellana, las calles de la Rencle Bodegas eran una fiesta. Han continuado así por la tarde con dj's y lo seguirán haciendo bien entrada la noche.

