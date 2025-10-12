Los especialistas que atan la protección de la peña del castillo

Ernesto Pascual Domingo, 12 de octubre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Desde hace un par de semanas, los conductores que entran y salen a la ciudad del calzado por avenida de Quel y los viandantes que acuden a los supermercados, restaurantes o gimnasios de la zona encuentran al alzar la mirada a varios operarios colgados de la peña del castillo. Son los encargados de ejecutar los primeros trabajos para la colocación de la nueva malla que reforzará la protección frente a los posibles desprendimientos de la roca de arenisca de la peña que recorre la retaguardia arnedana. En concreto, en el transitado inicio de Paseo Constitución desde la rotonda dedicada al vino, desde su inicio al enlazar con avenidas de Quel y de Navarra.

«Es una obra necesaria para preservar la seguridad de quien pasea o circula por esa concurrida zona», explicaba la alcaldesa de la ciudad del calzado, Rosa Herce, al anunciar la aprobación del plan de trabajo de la ejecución del proyecto de estabilización de la peña bajo el castillo. Valoraba este proyecto desde la perspectiva de las muchas personas que acuden andando al centro de salud o a los supermercados situados en el entorno, de los conductores que acuden por esa rotonda a los polígonos industriales de El Raposal o El Renocal o que entran y salen de la ciudad camino del resto de La Rioja Baja.

Con las pertinentes medidas de seguridad, con los arneses, cascos y demás herramientas necesarias para este tipo de trabajos, los operarios de la Empresa de Estabilización Geotalud avanzan los trabajos de repaso de la antigua malla, extensión de la nueva, colocación de nuevos anclajes, etc. durante estas últimas fechas.

Con dos meses asumidos como plazo de ejecución, la empresa tarraconense es la encargad de ejecutar este proyecto, que quedó adjudicado por 312.439,24 euros –recordemos que el precio de licitación fue de 433.041,25 y optaron a la contratación seis empresas–. El 70 por ciento de esta inversión corre a cargo del Gobierno de La Rioja y el resto, por el Consistorio arnedano.

Previo a los trabajos, la empresa cercó el perímetro alrededor de la base de la peña, coincidiendo con las aceras que recorren la rotonda dedicada al vino y esos primeros pasos en Paseo Constitución. En principio, no se prevén incidencias importantes en el tráfico durante el desarrollo de estos trabajos. Eso sí, en momentos puntuales de carga y descarga o de trabajos en altura más próximos al vallado, regula el tráfico con paradas de minutos.

