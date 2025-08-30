Disfrutando a la francesa en Arnedo Cientos de personas de todas las edades compartieron este viernes una tarde de juegos en el FlipArnedo

Ernesto Pascual Sábado, 30 de agosto 2025, 10:41 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

A medida que Arnedo y Parthenay se fueron conociendo como ciudades hermanadas, algo de la francesa encantó a la del calzado: la celebración del Flip, la semana de juegos de todos los tamaños y para todas las edades que es grande entre sus calles. Y los arnedanos la hicieron suya como guiño a esa hermandad: la tarde del último viernes de agosto es para el FlipArnedo.

Desde las 18.00 horas, cuando la jornada laboral y el resto de obligaciones iban concluyendo, el centro de la ciudad quedó cerrado al tráfico. Quedó destinado a ser lo que las calles fueron durante muchas décadas añoradas, un lugar para jugar con vecinos, amigos y padres y abuelos. Convertido en lugar de encuentro para compartir disfrute en un evento que el Consistorio describe como señal del fin del verano y puerta a un intenso mes de septiembre en la ciudad.

E.P. E.P. E.P. 1 /

A lo largo de la calle Juan Carlos I y la plaza Nuestra Señora de Vico el área de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo dispuso todo tipo de juegos aptos para todas las edades. Una primera zona dedicada a los tradicionales, muchos de ellos realizados por el carpintero municipal: zancos, dados, futbolín, bolos... Junto a ella, una unión de mesas que invitó a los más pequeños a realizar manualidades desde el tema adoptado para esta edición sobre las artes. Otras se disponían a lo largo de la céntrica calle, precisamente proponiendo diferentes juegos de mesa, de cartas, etc. Y, como colofón, juegos que se convierten cada edición en gigantes para invitar a varios a participar, como el ajedrez, el parchís... Como cada año, resultó entrañable ver jugar a niños con sus familias, cómo los mayores enseñaban a pequeños a divertirse con algunos juegos y viceversa...

Una edición más, resultó entrañable ver compartir juegos y diversión a niños junto a los mayores

Atendiendo cada área y a cada juego, un buen puñado de voluntarios de asociaciones y colectivos locales y jóvenes de los que han realizado el curso de monitor de ocio y tiempo libre.

Tras una tarde de juegos, el colofón llegó como es acostumbrado: decenas de niños se arremolinaron para divertirse y aprender con El espectáculo de calle 'Welcome & Sorry', de la compañía Ganso & Cía en una revisión con humor de 'Hamlet'.

Temas

Arnedo

Comenta Reporta un error