El primer baile de un año ilusionante en Arnedo La 31 Concentración de Vico dio inicio ayer al nuevo curso de la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca

Los grupos de baile de la Academia Tacones y Puntas pusieron a todos a bailar.

Ernesto Pascual Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:49

La explanada de Vico de Arnedo bailaba en la mañana de ayer con alegría. Junto al tranquilo pasar del Cidacos, sonaban los ritmos contagiosos del 'Celebration' de Kool & The Gang y todos compartían baile y palmas. Era el último número de los grupos de la academia Tacones y Puntas, la encargada de animar el ambiente en la Concentración de Vico, el tradicional encuentro con el que la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (Amac) inaugura cada curso.

Usuarios, familias, colaboradores, socios y amigos compartieron marcha, almuerzo, exhibición de baile y eucaristía buscando la sombra del espléndido paraje a pies del monasterio en la soleada mañana. También sorteo, con el de 1.000 euros para el 0382, 500 para el 9106 y un par de zapatos donados por la Fundación Francisca Bretón para el 8781. Junto a Protección Civil, Cruz Roja, Once y Ayuntamiento, la novedad ayer en su 31 edición fue la colaboración de la Fundación La Caixa y su oficina en Arnedo en la logística del almuerzo y misa. Y de la Fundación Francisca Bretón, que trabaja con personas con trastornos cognitivos en la ciudad. «Hemos mantenido ya varias reuniones y vamos a trabajar en proyectos conjuntos con discapacitados, en una colaboración mutua», sonrió el presidente de Amac, José Antonio Sáenz de Tejada.

Comienza así un curso ilusionante en una Asociación con 316 socios, una decena de usuarios en el Club de los Guays que sigue precisando voluntarios para los sábados y emplea a catorce personas más seis fijos discontinuos en el centro especial Ardis.

