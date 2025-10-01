El empuje de los que recargan las baterías en Arnedo Los niños fueron protagonistas este miércoles de varios de los actos y de la energía de la penúltima jornada de las fiestas patronales, que llegan este jueves a su final

Los Lubumbitas, la cantera de la peña más numerosa de la ciudad, tomaron las pancartas y la charanga y llevaron su alegría en forma de pasacalles durante el mediodía.

Ernesto Pascual Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:39 Comenta Compartir

Entre baile y baile en la charanga o en las actuaciones de la carpa de plaza de España, entre bocado y bocado en las degustaciones de las peñas o en las terrazas, entre risas, charlas y momentos para guardar en cuadrilla o familia, llegó octubre. Y el décimo mes del año ya en el calendario significa que las fiestas patronales arnedanas en honor a San Cosme y San Damián entran en su recta final. Con esa amenaza en el horizonte, y con la alianza de nuevo del sol que fue alumbrando con las horas una temperatura agradable, los vecinos de la ciudad del calzado se lanzaron este miércoles a las calles a disfrutar del ambiente del penúltimo día de estas celebraciones... algo que a partir de mañana seguro empezarán a echar de menos.

La suelta de reses bravas abrió la jornada en República Argentina. Cientos de niños y sus familias acuden a acompañar a Gorgorito. La capea en el Arnedo Arena fue exclusivamente infantil. La peña La Chispa ofreció suelas de jamón en la Puerta Munillo. El concurso del mayo reunió a decenas de niños en la plaza de Vico. 1 /

Como cada vez que las fuerzas flaquean después de tanto día de jolgorio, como cada vez que la cama y el descanso llaman más que la calle, los pequeños de la casa son los que ponen la energía, la alerta de que no nos podemos perder ni un acto y agarran de las manos para cruzar el umbral hacia las fiestas. Más en una jornada en la que eran conscientes de que iban a ser protagonistas de varios actos del programa de actos. Sobre todo los pequeños de la peña Lubumbas.

Sabían bien que el primer encuentro festivo del penúltimo día de las fiestas arnedanas estaba en República Argentina, con la quinta suelta de reses bravas, esta con otra ganadería habitual en la ciudad del calzado, la de Enrique Domínguez, de Funes. Pero varias vacas fueron más corredoras que con inercia a encarar y no favorecieron tantos recortes como mañanas anteriores, sobre todo en la segunda parte del encierro. En lugar de aplausos como mañanas anteriores, algún pito mostró la insatisfacción de parte del público mientras una vaca desobedecía la llamada a guardarse con el resto de la manada.

ACTOS DE ESTE JUEVES 10 00. Suelta larga de reses bravas en la calle, con colocación del manto de Arnedo.

11 45. Aventura de Gorgorito.

12 30. Degustación de rabas con Toro en la Calle en Puerta Munillo y champis en la Tao.

14 30. Paellada gigante en el barrio de La Paz.

17 30. Parque infantil y chocolatada en plaza de España.

20 30. Desfile de peñas, Pobre de mí y traca final de fiestas.

Los pequeños aficionados tenían anotada la mañana de este miércoles: la capea era exclusivamente infantil. Quizá por no haber recortadores mayores, quizá porque la gran mayoría de los niños y adolescentes junto a sus familias habían bajado al coso, las gradas lucieron sin tanta gente como otras mañanas en el Arnedo Arena. Eso sí, la arena, llena.

Quizá esos vacíos en la grada también por la coincidencia de actos, porque una nueva aventura de Gorgorito esperaba rondando el mediodía en la Puerta Munillo. A su conclusión, con temperatura ya de manga corta, los Lubumbitas tomaron las pancartas y la charanga y se lanzaron a un pasacalles por el centro de la ciudad del calzado. La alegría de la cantera de las fiestas contagió a todos con una sonrisa para disfrutar del vermú. Y de la tarde... y de la última noche.

La plaza de Vico acoge cada día la aventura de Gorgorito y el mayo Son varias las citas pegadas con la tradición al día a día de las fiestas arnedanas. Dos son para los protagonistas de la jornada de este miércoles, para los más pequeños. Citas que han vivido arnedanos que este jueves acumulan varias décadas y que observan con una sonrisa cariñosa cómo sus hijos o nietos las disfrutan con el mismo deleite: las aventuras de Gorgorito y el concurso del mayo, que mantiene vivo la Asociación del Casco Antiguo. «El teatro de muñecos de Maese Villarejo presenta a Gorgorito y su hermano Garrapito contra los piratas», anunció la voz en off en la plaza Nuestra Señora de Vico, a los pies del Ayuntamiento. Frente al escenario de siempre, reconocible por todos, cientos de niños y familiares dispuestos a viajar a la isla de las Tortugas a ayudar al entrañable personaje y su estaca contra las huestes del capitán Patachula. Al flanco derecho del escenario de Maese Villarejo, otra estampa tradicional: voluntarios del grupo scout Vallaroso vendiendo a un euro palomitas con las que financiar sus proyectos solidarios en Ecuador, como varias ludotecas. Diversión de niños de Arnedo que ayuda a niños muy lejos que los necesitan. Otros voluntarios toman el micrófono a unos metros de la plaza, los del Casco Antiguo. Reparten los números, los llaman, preparan a los pequeños con el arnés de seguridad y animan la subida de cada mañana al alargado mayo. Entregan cuatro cajas diarias a quienes lo consiguen.