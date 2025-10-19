El año en el que Víctor se subió a lo alto del podio

El arnedano, en uno de los entrenamientos en los que ha ido haciéndose camino en el paracanoe.

Ernesto Pascual Domingo, 19 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

En enero, campeón de Aragón en la modalidad Stand Up Paddle del Piragua Cross compitiendo con personas sin discapacidad. En febrero, podio en el Campeonato de Invierno de Aragón en Paddle Surf en la distancia de 3 kilómetros. Un mes después, bronce en su primer Campeonato de España de Invierno celebrado en Sevilla en la modalidad PV3 de Piragüismo. Plata después en Pontevedra en el selectivo nacional para optar al Mundial, aunque no logró el tiempo para la plaza. Y este 20 de septiembre, Campeón de España de Travesías en 7,5 kilómetros en Zaragoza.

Es el currículum del arnedano Víctor Tomás Gil de Muro en la que es sólo su primera temporada en el paracanoe, la modalidad de piragüismo que practican las personas con discapacidad. «Fue dura la carrera, con viento en contra, pero conseguimos el primer puesto», recuerda con una sonrisa el gran logro.

Tras sufrir un accidente que le llevó a los 22 años a una semiamputación de su brazo derecho, el año pasado comenzó a practicar paracanoe con el proyecto Paralímpicos de La Rioja, del Comité Paralímpico Español para fomentar el deporte entre personas con discapacidad. Desde Logroño comparte la liga paracanoe nacional con Óscar Majuelo Nájera y Luis Miguel López Pérez. Y cuenta con el apoyo en materiales como la piragua o el nuevo remo de la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC), de la que es socio y trabaja en su centro especial de empleo Ardis. «Llevaba tiempo practicando pádel surf en pantanos, en el mar, en lugares que se puede en el Ebro. Pero no está como deporte adaptado. Al surgir esta oportunidad, me dejaron una embarcación, nos presentamos en Sevilla y lo demás ha sido llegar hasta aquí», relata.

Seis días de entrenamiento fuera del agua a la semana. Cuatro en agua en el verano. Unos 450 kilómetros cada semana en ir y volver de Arnedo a Logroño. «Es sacrificado desplazarte a hacer entrenamientos de agua y, a la vez, estar trabajando», reconoce sobre la dedicación.

Esta primera temporada tendrá uno de sus últimos coletazos este sábado en la regata de Logroño, en el Club Piragüismo Hípica donde entrenan. Y ya mira hacia la siguiente. «Este año se trataba de hacer kilómetros en el agua y aprender y en la próxima temporada nos vamos a focalizar en los campeonatos de sprint y otros de España», afirma.

Temas

Arnedo

Reporta un error