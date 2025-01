Después de una vida con guantes de portero, Fernando 'Flaco' Pellegrino da el paso de empuñar la guitarra y hacer su apuesta por rock n' roll. Nacido el 31 de marzo de 1986 en Buenos Aires, defendió la portería de clubes referentes como River Plate, ... Huracán, Arsenal y Defensa y Justicia. Tras recalar en el fútbol español con el Tudelano, ha salido de los palos para iniciar su carrera musical. Pronto verá la luz su primer disco, 'Réquiem de gloria y olvido'. Este viernes, con entrada gratuita desde las 22.30 horas, comienza su gira nacional en el pub El Último Vals de Alfaro.

– De las canchas de fútbol a los escenarios, ¿cómo es el viaje?

– Dejé el deporte profesional hace dos años, aunque sigo ligado al trabajar en Osasuna. Paralela al fútbol, tenía mi pasión por la música. Siempre tuve claro que el día en el que el fútbol terminara me iba a dedicar al rock. Hice la carrera en Argentina, también en Italia cuando era chaval y, tras la pandemia, salió la oportunidad de cambiar de país y venir al Tudelano, en Primera RFEF. No fue un buen año, lo que me empujó a sacar definitivamente lo que tengo dentro, mi pasión por la guitarra. Este año lanzo todo y voy adelante con la música.

– No es el primer portero rockero, como el Mono Burgos. ¿Coincide en que están locos?

– Hay varios, sí... Es que somos una raza especial. Tenemos mucho tiempo para pensar. El jugador de campo está todo el rato en contacto con el balón. Nosotros tocamos uno, luego nos quedamos mirando el partido unos minutos... y van ocurriendo ideas y, al acabar los partidos, iba a escribirlas.

– Antes de publicar el disco, inicia gira hoy en Alfaro. ¿Ganas de probarse?

– Es por necesidad. Estamos adelantando el disco con singles hasta que llegue el momento de largarlo completo. Hoy, la gente no se frena a escuchar todo un disco. Por ello vamos lanzando de a poco. El concierto va a ser una versión eléctrica–acústica, no con la banda completa, pero necesitamos salir y empezar a movernos, más en esta zona que es de mucho rock.

– Y en locales, donde está la verdad del directo.

– Exacto. He jugado en estadios con muchísima gente. Ahora va a ser una experiencia diferente, otra responsabilidad. Estoy con los mismos nervios que al jugar.

–Tenemos el adelanto de '¿Joven o viejo?'. ¿Qué se pregunta?

–Es un disco conceptual, en el que las diez canciones siguen el hilo conductor de la historia de un futbolista. No es mi historia, pero sí recopilo anécdotas vividas en el fútbol que vuelco en canciones. '¿Joven o viejo?' habla del retiro del deportista. Llegan los 30-35 años y para el sistema uno ya es un veterano y tiene que finalizar la carrera. En cambio, para la vida eres un chaval. Aborda el dilema de un momento que, anímicamente, no es fácil de llevar: por más dinero que hayan ganado, muchos deportistas han sufrido depresiones.

– Se presenta con un 'Réquiem'.

– Porque la salida de este disco es el final de mi etapa con el fútbol. Relata la historia de un chaval que llega a la cima. Pero, por malas decisiones, causa de que al deportista no se le prepara para lo que va a vivir, termina en la nada, en el olvido, volviendo al mismo lugar desde el que partió. Es una misa de muerte de su carrera y de lo que pudo lograr. Ojalá la gente escuche el mensaje y el disco, porque hay mucho trabajo detrás.