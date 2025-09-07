Entre recortes, quites y sustos

AlfaroEntre recortes, quites y sustos
Las sueltas de reses bravas en el entrecruzado recorrido de las calles del barrio del Burgo protagonizaron este domingo la jornada de sus fiestas
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:23
La del sábado había sido larga. Era la última noche de sábado enmarcada en fiestas del verano, antes de sucumbir definitivamente a la rutina laboral y estudiantil, y los alfareños de todas las edades la disfrutaron. Se alargó con el ambiente ochentero que los platos expidieron en la fiesta organizada por el Ayuntamiento alfareño en la plaza del Trinquete. También en las terrazas del barrio.
Por eso, el domingo de las fiestas del Burgo, las terceras y últimas en el calendario alfareño, tardaron en despertar. Aprovecharon la cama, más ante la mañana de bochorno gris y nublado que se dibujó. Y porque la primera cita no llegaba hasta casi el mediodía, a las 11.30 de la mañana, la primera de las dos sueltas de reses bravas preparadas para el día.
Porque la tercera fecha de estas celebraciones en honor a la patrona fue algo así como de transición, entre el ajetreo y la nocturnidad del sábado y el día grande que los alfareños dedican por completo este lunes a la Virgen del Burgo. Por eso, fue un domingo para hacer las cosas que se hacen un domingo, como salir de vermú con los amigos después del encierro –de nuevo con las terrazas de las calles del Burgo llenas–, comer en familia, ir al fútbol y ver cómo el Alfaro se estrenaba con un valioso empate ante un gallito como el Sestao en el inicio de una nueva temporada en Segunda Federación y volver a quedar con los amigos para echar algo por la tarde. Y acompañado de suelta de reses bravas.
Gustan estos festejos menores a los alfareños: domingo con la ganadería de Enrique Domínguez, de Funes, ambas duraron alrededor de hora y media. Carreras desde los corrales de la calle Tejerías a lo largo de todo Tudela hasta las cuatro esquinas, el desvío hacia abajo de Trasmuro... En ese camino, recortadores ante vacas y novillos en la amplitud de la Puerta Tudela, quites con muñequitos desde las ventanas aledañas, cuartos de jóvenes que las citan y se refugian... Y algún susto.
Las fiestas llegan este lunes a su día grande, con unas honras a la patrona que habrán comenzado de madrugada, como manda la tradición, con la Aurora de la Virgen del Burgo desde las 5.00 de la madrugada. Misa a las 10.00 en su iglesia y ofrenda de flores durante toda la jornada continuarán ese homenaje con paradas para la cuarta y última suelta de reses bravas a las 11.30 horas y con actuación del mago Tután a las 18.30 en el Trinquete. Una hora después partirá la procesión con la patrona a la colegiata de San Miguel, donde tendrá lugar la misa. Cerrarán las fiestas los Amigos de la Jota a las 21.30 en el Trinquete.
