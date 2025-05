El año después de Moisés tras 'Pasapalabra'

Ernesto Pascual Sábado, 24 de mayo 2025, 08:23 Comenta Compartir

Pasea Moisés Laguardia por el mirador de las cigüeñas de Alfaro, se cruza con una familia y el padre le dedica un «¡Campeón!». Ha pasado un año desde que salió del concurso televisivo 'Pasapalabra', pero sigue siendo un rostro conocido entre alfareños y vecinos de otras localidades. Es la huella de cariño que dejó por el carisma y simpatía que demostró durante los 245 programas en los que hizo historia junto a Fer y Óscar.

Un año después ha regresado a su rutina, la de trabajar llevando las cifras de una empresa alfareña. «Soy una persona que ha vuelto al anonimato. Hace un año estaba en la cresta de la ola y ahora he bajado a nivel del mar», sonríe recordando cómo el 15 de mayo de 2024 Óscar se llevaba el bote y las normas del programa le obligaban a dejarlo. Era el cierre a la etapa que comenzó el 17 de mayo, en la que era su tercera participación en el concurso.

«He vuelto al anonimato. Volví al trabajo con normalidad y recuperé aficiones y actividades que no pude hacer»

Pero no es tanto el anonimato. La pasada semana, durante el concierto del grupo La Gripe y Tú en las fiestas de Primavera, una familia chilena le reconoció. La niña se puso nerviosa. Se hicieron una foto con él. «Me dijo que me veían en Chile. Fíjate hasta dónde llega el programa, que tiene muchos seguidores en Chile, Venezuela, México, sur de Estados Unidos... La gente me sigue escribiendo», relata. Unas semanas antes, cuando asistía con sus amigos al partido en el que el Alfaro celebraba ante el Alavés B la permanencia en Segunda Federación, el exjugador Julen Guerrero le reconocía. También su madre. «¡Quién me iba a decir que la madre de Julen Guerrero me reconocería», asiente.

«Al no volver a llamar, me he desilusionado. Otros veteranos se han cansado de esperar y no se están preparando»

El alfareño no dejó de trabajar a la vez que participaba en el concurso. Grababa de lunes a martes, y de miércoles a viernes se multiplicaba para hacer en tres lo de cinco días, agradeciendo la flexibilidad de sus jefes. Al salir de 'Pasapalabra', destaca haber tenido la rutina del trabajo para adaptarse al día a día tras un año tan intenso y diferente. «No fue un parón drástico, el de un vacío que no sabes que hacer, como le ha pasado a otros concursantes. No puedes pasar de un 150 por cien de actividad al 50. Hay que hacerlo de forma paulatina, con equilibrio. Volví al trabajo con normalidad y recuperé mis aficiones: vi el play off de la NHL, de hockey sobre hielo, volví al ajedrez, recuperé cosas que no pude hacer durante el año, como ver la NFL y la Superbowl, ir a La Molineta al Alfaro... Me toca un año tranquilo», cuenta. Confiesa que no echa de menos concursar. «Quedé satisfecho. Pero sí echo de menos a las personas del programa. Fueron compañeros y amigos por un año», saluda.

Eso sí, reconoce que siguió con la inercia de estudiar. Pasado un año, los saludos del público han girado a «¿Cuándo vas a volver?». Tenía la esperanza de regresar a algún especial de 'Pasapalabra'. Pero no ha habido. El programa no ha vuelto a contar con concursantes veteranos o campeones. «Al no llamar, me he desilusionado. Otros veteranos se han cansado de esperar y no se están preparando. La gente pregunta, empuja, pide... Y es una afición que me gusta. Estoy barajando, tras el verano, presentarme a 'Cifras y letras'», comenta. Así que el Moisés concursante continuará...

