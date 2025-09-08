Honras del amanecer al atardecer en Alfaro Alfaro. Los alfareños homenajearon este lunes a la patrona desde la aurora de madrugada hasta la procesión desde su templo y misa en San Miguel

Ernesto Pascual Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

Los alfareños se echaron este lunes a las calles a honrar a su patrona, la Virgen del Burgo. Y lo hicieron desde antes del amanecer, con la aurora en su honor, hasta el anochecer, con la procesión y misa en el día de su festividad. Fue el colofón, el cuarto y último día de las fiestas en su homenaje, las terceras y últimas celebraciones del calendario de los alfareños antes de sumergirse de lleno en la rutina laboral y estudiantil.

«Virgen del Burgo, divina, sed siempre nuestra abogada». Es uno de los versos que entonaron decenas de alfareños en la Aurora que recorrió las calles del barrio de la patrona desde las 05.00 de la mañana. Con varias paradas a la llamada de la campanilla y el rezo, cumplió una tradición arraigada en los vecinos de generación en generación.

Con el día ya soleado, su iglesia abrió para una primera misa, a las 10.00, y para recibir la ofrenda. Los alfareños vistieron su imagen de flores a lo largo de la mañana y la tarde.

La suelta de reses bravas finalizó diez minutos antes al atender la ambulancia la cornada sufrida por un vecino

Junto a lo religioso, también lo festivo. Y en estas fiestas, la suelta de reses bravas por las calles entrelazadas del barrio, de Tejerías a las Cuatro Esquinas a lo largo de Tudela y bajando por Trasmuro. «No te puedes fiar, que igual te aparece una vaca y tienes un problema si no sabes meterte», le comentaba una vecina a otra tras un burladero. Soltadas de dos en dos, con la ganadería Pablo Rodríguez Ramírez, lo mismo te pasas minutos sin ver una que te aparece a la carrera. Durante algo más de una hora, desde las 11.30, subieron y bajaron la calle Tudela mientras los recortadores buscaban retenerlas en la Puerta Tudela. Al otro lado del vallado, charlas, cervezas, vermús y puestas al día entre vecinos y amigos. Pero el aviso de esa vecina fue un vaticinio: a diez minutos del final, sobre las 12.45, un novillo encaró a un vecino de 42 años, al que no le dio tiempo a refugiarse por completo en el vallado de Trasmuro y le empitonó. Sufrió una cornada en la ingle. Cruz Roja y sanitarios le atendieron en un primer momento antes de su traslado al hospital de Calahorra. Siguió el encierro con suelta de bueyes mansos con decenas de pequeños corredores.

La tarde regresó a la tradición: procesión con la del Burgo de su iglesia a la colegiata de San Miguel, donde cientos de alfareños rindieron honras a su patrona.