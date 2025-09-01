Exposición sobre las actuaciones y objetivos de Ebro Resilience en Alfaro La muestra, titulada 'Cuando el río recupera su espacio', repasa en varias fotografías y paneles en el Centro de Interpretación de los Sotos del Ebro los resultados de esta iniciativa

A finales de agosto de 2018 comenzaban los primeros trabajos de la estrategia Ebro Resilience en Alfaro en su linde con Castejón. Desde entonces, y a lo largo de cuatro fases en cuatro parajes, la localidad se ha convertido en proyecto piloto para toda Europa sobre una nueva forma de gestionar la relación con los ríos, de devolverles su terreno para mitigar el daño de las inundaciones y recuperar espacios fluviales.

Finalizadas las actuaciones en la localidad precisamente en la Roza, a unos metros de donde comenzaron, la exposición titulada 'Cuando el río recupera su espacio' repasa en varias fotografías y paneles en el Centro de Interpretación de los Sotos del Ebro los resultados de esta iniciativa. «La exposición presenta nuevos enfoques en las medidas para reducir el riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro, destacando nuevas tipologías de intervención, el uso de soluciones basadas en la naturaleza y, también, la participación real y efectiva de la población ribereña», explica el Gobierno de La Rioja en una nota de prensa, que participa en la estrategia junto a las comunidades de Navarra y Aragón dentro del Proyecto LIFE Ebro Resilience P1.

La muestra está abierta de miércoles a domingo y festivos en un horario de 09.00 a 14.00 horas hasta el 21 de septiembre en la primera planta del Centro.

Son veinticinco imágenes cedidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, tres paneles informativos y un punto de visionado audiovisual que muestran al visitante las variadas intervenciones en las distintas zonas para dar a comprender cómo ha sido la adaptación en el río tanto en Alfaro como en Castejón o en las aragonesas Alcalá de Ebro, Alagón, Osera de Ebro y Fuentes de Ebro. Lo hace en apartados como 'Y tú, ¿cómo convives con el río?', que muestra el cambio en la morfología del río para devolverle el sentido natural; o 'Voces del territorio', que muestra la importancia de la participación ciudadana en el proceso.

Uno de los más enriquecedores muestra '¿Cómo lo hemos hecho?', con la ensalada de actuaciones para adaptarse a cada territorio en diversos parajes de Alfaro: retranquear las defensas artificiales para renaturalizar y recuperar espacio fluvial –en más de cien hectáreas–, construcciones de muros krainer en lugar de hormigón o piedra, la reapertura de brazos perdidos para recuperar la dinámica fluvial o la creación de nuevos humedales, como el de La Nava, para favorecer hábitats de fauna y flora.

