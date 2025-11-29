Seis kilómetros superando retos

Los 150 participantes se midieron de forma individual o por equipos a una veintena de obstáculos, como los de suspensión en la plaza de España.

Pese a la fresca temperatura que rociaba la mañana de este sábado, decenas de personas se ponían de corto, correteaban, estiraban y calentaban alrededor de la plaza de España de Alfaro. Ante la mirada curiosa de quienes transitaban por el centro de la localidad, se preparaban para tomar la salida de la Eolos Race, la primera edición alfareña de esta carrera popular que presentó una veintena de obstáculos a lo largo de seis kilómetros. Y se preparaban para participar de manera individual o por equipos.

Con 150 plazas disponibles, unas cuantas decenas de alfareños se midieron al reto, bien en cuadrilla, pero sobre todo como parte de equipos de varios de los gimnasios de la localidad. Junto a ellos, participantes de diversas localidades navarras, vascas, aragonesas o riojanas. Todos tenían caras animadas y se tomaban fotografías de recuerdo entre sonrisas, pese a ser conscientes de la exigencia y del sufrimiento que les esperaba en el recorrido.

La plaza de España era la salida y la llegada. Primero partieron sobre las 11.00 de la mañana los de la categoría individual; unos minutos después los equipos. Encarrilaban por la calle El Toril para subir las escaleras que encaraman a la plaza de España, donde esperaba la primera prueba, reptar ante unas balizas. «¡Más cuestas!», exclamaba una corredora de Pamplona ante lo que les esperaba junto al patio del colegio La Salle-El Pilar. Porque el recorrido llevaba al monte La Plana, salpicado de obstáculos de carga, arrastre y suspensión en anillas o cuerdas.

A apenas 26 minutos de la salida llegó a la plaza de España el primero, el alfareño Rafael García Ortega. Se enfrentaba a los tres últimos obstáculos, un combo de fuerza en suspensión y un muro de casi tres metros a superar. Los primeros en llegar fueron un goteo. Con el paso de los minutos, llegaron más en grupo, con el aplauso del público curioso que se acercó a aplaudir el esfuerzo. Ovaciones sobre todo para los alfareños, como de la joven Gabriela García, hija del ganador y también de las primeras en cruzar meta.

A través de un contrato menor por 6.500 euros, el Ayuntamiento contó con la empresa Gestión Ambiental y Deportiva para la organización de este evento con la confianza de su repercusión en el comercio y hostelería local.

