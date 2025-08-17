En la senda de los legados... y de la sombra

El Ayuntamiento y el centro de participación activa de mayores homenajearon a tres vecinas de la localidad en el día dedicado a los mayores en estas fiestas.

Los alfareños han atravesado este domingo el ecuador de sus fiestas patronales en honor a San Roque y San Ezequiel, una jornada, la cuarta de esta semana grande, en la que siguieron la guía de dos caminos: el de los legados de quienes les han traído hasta ser lo que son y celebrar lo que comparten; y, acuciados por una ola de calor que parece no terminar, el de la sombra que huye de un sol que pronto ha empujado los mercurios por encima de los 30 grados y buena parte del día, sobre los 40.

Superada la mitad de las fiestas, ese intenso calor está marcando las fuerzas de los alfareños, aunque no sus ganas de fiesta a pesar del aplatanamiento al que invoca. Conscientes de que tenían por delante otro día de altísimas temperaturas, este domingo se han echado pronto a las calles para disfrutar de esas primeras horas algo más frescas. Es la jornada en la que, según el guión marcado en el programa de actos del Ayuntamiento, estaba dedicada a honrar a los mayores.

Al amanecer del domingo, y después de una noche multitudinaria con cientos de jóvenes llegados a la localidad en autobuses para disfrutar del enorme ambiente que se desplegó, la música espoleó la alegría en distintas calles, plazas y establecimientos. La de la charanga calagurritana Pacharanga ha marcado el despertar al domingo con sus dianas, algo más concurridas que las de jornadas anteriores.

El agradecimiento por el centenario de la plaza llegó a los colectivos relacionados con el festejo popular

También había más gente tras las protecciones a ambos lados del recorrido del encierro, el tercero de toros (este lunes será ya de vacas). Respecto a corredores, sigue ganando la batalla por las mañanas Tafalla. De nuevo con la ganadería Toropasión, los astados se mantuvieron en manada, pudiendo los corredores controlar las distancias y disfrutar.

También galoparon juntas las tres becerras con las que disfrutaron los más jóvenes antes de acudir a la plaza de toros a un espectáculo de anillas. Como en las anteriores dos mañanas, la 'prueba' estuvo precedida de un acto homenaje enmarcado en el centenario de la plaza de toros, en esta ocasión recordando la historia de los encierros en la localidad, desde los que se vivían en la misma plaza de España a los actuales, pasando por los que celebraba una familia en la calle Coronilla. El homenaje fue para los colectivos relacionados con el festejo popular, concretamente el Club Taurino, con José Luis Catalán en nombre de quienes le precedieron en la presidencia, y otras entidades como El Toril o la Popular Taurina. También se homenajeó a la gente de corrales a través del actual corralero, Manolo Baldero, y al personal de la plaza, subrayando como empleado más representativo a Santiago Calvo tras una vida dedicada al coso.

Varias vidas se han celebrado al filo del mediodía en la plaza de España, en la fiesta homenaje a los mayores, un acto tradicional en el que el Ayuntamiento quiere agradecer la compañía, apoyo y cariño que siempre dan los mayores, además de la transmisión de valores como la fuerza, solidaridad, esfuerzo, el compartir... «Es bonito agradecer a quienes habéis dado tanto a nuestra localidad, que habéis salido adelante de situaciones complicadas dejándonos un legado de esfuerzo y cariño», ha aplaudido la alcaldesa, Yolanda Preciado.

Julia Calvo, María Luisa Romero y Carmen Bayona fueron las vecinas ovacionadas en el homenaje a los mayores

Como es habitual, el centro de participación activa de mayores ha reconocido a dos de sus socias (hasta ahora acostumbraba a hacerlo a un matrimonio). Ellas son Julia Calvo, de 96 años, y María Luisa Romero, de 93, una pareja de amigas que con enorme jovialidad, diversión y ganas de disfrutar están en todos los actos sociales del municipio, también en los de fiestas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha honrado a la vecina de más edad que ha podido estar en el acto, Carmen Bayona Fernández, de 101 años, y quien desde la plaza de España, donde reside, disfruta del gran ambiente que gira en torno al centro de la ciudad. No ha podido acudir el otro homenajeado, Marcelino Ainaga, al encontrarse indispuesto.

Como colofón al acto, el coro de voces del centro de participación activa, con Chelo Botella a la dirección desde el teclado, ha ofrecido una actuación con cancionero de siempre que hizo las delicias de todos.

Rápidamente, la Lonja de San Miguel se ha recogido y transformado para recibir a la compañía Soneto Rojo, que ha ofrecido la divertida y divulgativa obra de teatro 'Nitrata y sulfito y el origen de los dinosaurios'. Pequeños y mayores se divirtieron aprendiendo y cantando sobre millones de años.

Las actividades infantiles y juveniles y los encierros, entre las invitaciones del programa de actos del día

En la plaza, decenas de personas han hecho fila para saborear la degustación de champiñón. Lo han hecho buscando la sombra ante un calor ya asfixiante. Sonaban entre las calles las gaitas de la comparsa de gigantes y cabezudos. Y también buscando la sombra, más canciones de siempre en el día de los mayores, las que ha ofrecido la rondalla Monte Yerga por las calles del centro.

Tras el vermú y comidas en cuadrilla, y un breve refresco y descanso frente a los 40 grados, de nuevo camino del encierro, donde tuvo lugar el desencajonamiento de tres toros tras la buena aceptación en su primera edición. La tarde es para acompañar a Gorgorito en otra aventura, para probar el saber musical en el juego del Furor y para bailar con la charanga y la verbena.

