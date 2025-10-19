El Camino vivido desde las imágenes

La asociación organizará una exposición con una seleccion de imágenes presentadas a esta tercera edición del concurso.

Por supuesto, andando. También, en bicicleta. Y algunos, hasta corriendo... Hay muchas maneras de recorrer y vivir el Camino. Por tercer año consecutivo, la asociación Amigos del Camino de Santiago de Alfaro propone disfrutarlo a través de imágenes, de instantáneas tomadas por otros caminantes y compartidas. Y, como en las dos anteriores, a través de la tercera edición de su concurso fotográfico 'Caminos de Santiago'.

Abierto a cualquier persona que desee participar con un máximo de tres fotografías por autor, que pueden ser en color o en blanco y negro, pero sin admitir las premiadas en otros certámenes, las bases sólo hacen una expresa y lógica indicación: el tema de la imagen debe estar exclusivamente relacionado con las diversas rutas jacobeas.

Con la colaboración del Ayuntamiento, esta edición entregará 450 euros en premios: 200 para el primero, 150 para el segundo, 50 para el tercero y otros 50 para el mejor autor socio de la asociación. Además, otro premio es la posibilidad de compartir las imágenes en la muestra que Amigos del Camino organizará en fechas por anunciar en la sala de exposiciones de la localidad. En la inauguración de la exposición con las imágenes seleccionadas será el acto de entrega de los premios –con la indicación en las bases de que cada participante sólo puede optar a un premio–.

Convocado ya el certamen, los interesados en participar pueden presentar sus trabajos hasta el 30 de noviembre. Y pueden remitirlos de varias maneras: de forma física en la misma sede de la asociación, que es a la par albergue del peregrino; de forma digital a través del correo electrónico aacsalfaro@hotmail.com con los datos del autor en un archivo de texto adjunto y con los títulos de las obras; o por la vía postal a la sede, en el paseo de La Florida, número 23, con un sobre cerrado en el interior con las fotografías y una nota con los datos del autor.

Para presentarlas, las obras en formato físico han de tener el lado menor al menos de 13 centímetros de largo y deben ir montadas en una cartulina de 40x50 centímetros de color negro; las digitales, bien a través del correo electrónico o en un 'pendrive' o soporte digital.

