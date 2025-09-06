Las calles de la patrona se visten de celebración

Ernesto Pascual Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:27 Comenta Compartir

Los alfareños despertaron este sábado con la dulce sensación de estar en fiestas. Habían puesto el aperitivo en la noche del viernes al aplaudida verbena con el grupo Gran Reserva y los éxitos de los 70, 80 y 90 y la algarabía del Vaya Nochecita. Tras ese aviso, los planes de comida en cuadrilla, de encierro por la tarde, ganas de bailar por la noche se iban metiendo en el cuerpo. Era la invitación a disfrutar de las fiestas del Burgo, las de la patrona, más íntimas y tranquilas, pero fiestas al fin y al cabo... y las últimas del año, con lo que, con el sol veraniego de aliado, los alfareños se echaron ayer a las calles.

Lo hicieron poniéndose de corto y las botas desde primera hora de esta mañana para la segunda jornada del Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi, organizado por el club alfareño con el apoyo del Ayuntamiento y de la Federación Riojana de Baloncesto, que dispuso de su pista oficial 3x3 FIBA convirtiendo la plaza de España en una cancha de baloncesto. Treinta y cinco equipos de diversas localidades riojanas llenaron la mañana de canastas y ambiente, con mucho público. Y también de aroma a chistorra y a tortilla en el pincho solidario ofrecido por la Asociación Alfajóresis. Entre canastas y mordiscos, el evento recaudó 1.260 euros a favor del misionero Santiago Fernández.

Acabaron las finales y entrega de trofeos sobre las 17.50, cuando ya muchos aficionados estaban cogiendo posiciones a lo largo de las calles que acogen las sueltas de reses bravas en estas fiestas, las entrecruzadas Tejerías, Tudela, Trasmuro, Cuatro Esquinas... En lugar de los encierros de las fiestas de agosto, éstas son sueltas de hora y media en la que los valientes lanzan recortes, el público cita y quita desde las barreras... Volverá a haber dos esta jornada de domingo, de 11.30 a 13.00 horas y de 19.00 a 20.30 por el mismo recorrido y con la ganadería Enrique Domínguez, de Funes.

Tras la suelta, las terrazas se han ido llenando, mientras Numak pinchaba música para todos desde la Peña del Real Madrid. Con la noche, enlazará una fiesta con pinchadiscos en la plaza del Trinquete buscando el ambiente de los ochenta.

La jornada de este domingo, además de las sueltas, tendrá un concierto a las 22.00 también en el Trinquete tributo a Rocío Jurado y a Rocío Durcal.

